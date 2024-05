Las puntas del iceberg del escándalo de los alimentos retenidos por Capital Humano

El lunes, la Justicia le ordenó al gobierno de Javier Milei que entregue los alimentos retenidos y presente un plan de distribución inmediata para los sectores que sufren inseguridad alimentaria. Además, Casanello pidió que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos.

Javier Milei Sandra Pettovello Ministra Capital Humano Redes sociales

Desde el Gobierno ofrecieron un amplio abanico de excusas y argumentos que no hicieron más que dejar al desnudo una serie de mentiras en torno a la retención de esos alimentos, muchos con fechas próximas de vencimiento, que debían distribuirse entre los sectores más vulnerables de la sociedad, en medio de una grave crisis económica, y luego de que varios comedores populares denunciaran desde hace meses una situación de abandono por parte del Estado.

Mentiras, contradicciones y la búsqueda desesperada de un chivo expiatorio

Diferentes funcionarios primero dijeron que no había alimentos retenidos. Luego admitieron que existían, pero que estaban reservados para casos de catástrofes o emergencias, y negaron que estuvieran cerca de la fecha de vencimiento. Finalmente, cuando la Justicia exigió explicaciones, reconocieron que los alimentos estaban guardados en dos depósitos: uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo (Tucumán).

En medio del escándalo, Pettovello echó a De la Torre e informó su decisión de "limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería".

alimentos 2.jpeg

Además, anunció un protocolo de distribución urgente de aquellos alimentos que se encontraran próximos a su fecha de vencimiento a través del Ejército Argentino y advirtió que "se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes".

Sin embargo, todavía el Gobierno no puso en marcha la entrega ni le cumplió con el pedido de la Justicia de informar respecto de la fecha en que comenzará el reparto.

Por otra parte, la Cámara Federal citó a declarar el próximo miércoles a funcionarios de Capital Humano y el bloque de diputados de la UCR pidió que Pettovello vaya al Congreso a dar explicaciones.

Comida que se pudre y funcionarios que no funcionan

La expresidenta Cristina Kirchner fue una de las voces más críticas que se oyeron contra el gobierno de Javier Milei y su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a partir del escándalo de los alimentos sin distribuir.

"Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo, equivalentes a casi 10 millones de litros, de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio", describió en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En ese sentido, alertó por las consecuencias de esta decisión: "Comedores comunitarios que, por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía". "Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos", advirtió.

En relación a la labor de la ministra de Capital Humano, reiteró su frase "funcionarios que no funcionan" aunque agregó que esto ocurre "porque no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa, o lo que es peor… todo junto".

Cristina Milei

El sacerdote Francisco "Paco" Olivera, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, señaló este viernes que Milei y Pettovello "no pueden lavarse las manos" en la crisis de los alimentos.

"No pueden Milei y Pettovello lavarse las manos, como si ellos no tuvieran nada que ver en este tema”, afirmó el cura en una entrevista con el programa De Una, por C5N.

Para Olivera, la titular de la cartera "tiene que renunciar". Además, luego de resaltar "la falta de sensibilidad y de la verdadera prevención que lleva adelante este Gobierno" entiende que Pettovello "no tiene ninguna capacidad".

"¿Qué era ella? Productora de Majul, bueno que siga haciendo campaña y que pongan a alguien que mínimamente tenga un poco de conocimiento de como se maneja un lugar tan importante y sobre todo en estos momentos de tanta emergencia socioeconómica en nuestra patria”, agregó.