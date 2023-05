Larreta confirmó que el PRO tendrá candidato único en la Ciudad y se definirá por encuestas

El jefe de Gobierno volvió a ratificar la decisión tomada en conjunto y enfatizó su apoyo hacia Jorge Macri y Fernán Quierós.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1658206994505801737 En estos años trabajando juntos pudimos hacer la transformación más grande de la historia de la Ciudad. Vamos a seguir este camino. pic.twitter.com/Q13irOLPXi — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 15, 2023

Esta noticia la señaló durante la inauguración del segundo tramo del Metrobus del Bajo, que unirá los barrios de Retiro y La Boca en un corredor de 4,9 kilómetros para la circulación exclusiva de unas 21 líneas de colectivo.

El nuevo carril para el transporte público de pasajeros va desde Paseo Colón e Independencia hasta Almirante Brown y Wenceslado Villafañe.

Durante la presentación del nuevo tramo del metrobus a La Boca, estuvieron presentes Rodríguez Larreta, Miguel, y los precandidatos a jefes de Gobierno porteño de Gobierno porteño del PRO Jorge Macri (ministro de Gobierno) y Fernán Quirós (ministro de Salud).

"Es el primer Metrobus que llega a La Boca, un lugar de la ciudad muy simbólica, con lugares emblemáticos y turísticos que todos los días recibe miles de porteños y turistas", destacó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodrìguez Larreta.

También aclaró que este metrobus será usado "por 21 líneas de colectivos, con 250.000 personas que van a viajar un 30 por ciento más rápido". De acuerdo a un comunicado del Gobierno porteño, el corredor incorporó “5.000 metros cuadrados más de vegetación tanto en paradores como en veredas y se sumaron más de 250 árboles nativos a la traza”.

Horacio Rodríguez Larreta 16-5-23 (2).png

No obstante, durante la etapa de construcción del carril, organizaciones ambientalistas denunciaron la tala de más de 70 árboles para el ensanchamiento de la avenida Paseo Colón, en la intersección con la calle Brasil.

También, durante el 2021, repudiaron la demolición de dos edificios emblemáticos donde funcionó, por un lado, la Escuela Taller del Casco Histórico, así como el conocido Marconetti, ambos con valor patrimonial que fueron derribados como parte de las obras para la extensión de la traza del Metrobus del Bajo.

Sobre la apertura del nuevo tramo, Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, dijo que “el objetivo es hacer del transporte público la opción preferida para que los vecinos se muevan por la Ciudad, y en esa dirección seguimos avanzando".

Horacio Rodríguez Larreta se pronunció en favor de modificar el sistema previsional y el laboral

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "Argentina necesita un cambio profundo y que sea duradero en el tiempo" y se manifestó a favor de modificar el sistema previsional y el laboral.

El dirigente de Juntos por el Cambio disertó este viernes en un encuentro de trabajo de los habituales "ciclos de coyuntura" que se desarrollan en la Bolsa de Comercio de Córdoba y apuntó en "avanzar con un cambio integral para lograr que el equilibrio sea sostenido en el tiempo".

"Hay que avanzar. Necesitamos una nueva mayoría para gobernar y que esté comprometida con el cambio. Si no construimos un acuerdo no hay reformas. A las trompadas no se imponen los cambios en un sistema republicano y democrático”, remarcó Rodríguez Larreta y mencionó que lo que aspira como modelo de gestión nacional es el que aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio dijo que desde el día cero de la próxima gestión nacional se tiene que "trazar un rumbo muy claro para alcanzar el déficit cero, pero con eso solo no alcanza".

"Estoy convencido que la Argentina tiene una oportunidad. Tengo la convicción a prueba de balas de que podemos sacar adelante el país. Los argentinos que no llegan al final de la semana y esa es la gran preocupación que tenemos", señaló y apuntó a que "no se puede seguir gastando, no se puede seguir emitiendo billetes. Todo ese se tiene que frenar y es lo primero que vamos a hacer".