La secretaria de Edgardo Kueider, Iara Costa, intentó comprar 5 departamentos en efectivo en Paraguay

En el programa Argenzuela en C5N, con la conducción de Jorge Rial, reprodujeron una nota de Radio 10 con Gustavo Sylvestre, donde el empresario inmobiliario Carlos Guasti sostuvo que no se pudo realizar porque "no presentaron absolutamente nada" que justificara la operación y "quería pagar casi la mitad ahí con el dinero, nosotros no podemos realizar el pago así”.