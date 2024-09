La respuesta de Javier Milei a Cristina Kirchner: "Gestionar es achicar al Estado para engrandecer a la sociedad"

En el duro cruce que protagonizaron el 6 de septiembre en X (ex Twitter), Cristina Kirchner acusó al jefe de Estado de utilizar las redes sociales excesivamente y le pidió gestión en su gobierno: "Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN".

Cristina nuevo tuit contra Milei.JPG La publicación de Cristina Kirchner.

En un Congreso semivacío, el jefe de Estado le respondió a la expresidente y destacó el brutal ajuste en su mandato: "No exageramos cuando decimos que hemos hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por eso no me deja de llamar la atención que dirigentes de todos los colores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión. A ellos les digo que gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado, cuando la mitad de esas áreas no debería existir".

"Gestionar no es que un director nacional firme una resolución para gastar millones de pesos en servicios que el sector privado puede proveer mejor y más barato. Gestionar no es hacer rutas que no conducen a ningún lado, ni viviendas hacinadas que nadie quiere. Gestionar no es saber usar bien el GDE, como decía el excandidato Massa", agregó en esta línea, durante la presentación del Presupuesto 2025.

Milei Javier Milei brindó un discurso en el Congreso.

También, se refirió a la baja de la inflación: "Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta y haberla bajado al 4% mensual, gestionar es sanear el balance del Banco Central y desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir el gasto público de la manera que lo hicimos, en el tiempo récord que lo hicimos. Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años con 37 diputados y seis senadores".

Luego, destacó la aprobación del Senado al proyecto de Boleta Única de Papel, que volverá con modificaciones a Diputados: "Gestionar es echar a los 31 mil ñoquis que hemos echado en estos primeros nueve meses. Gestionar es aprobar la Boleta Única de Papel, una bandera de aquellos que hablan de transparencia pero que poco han hecho por ella. Gestionar es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza, que inventó la ministra Stanley".

"Gestionar es haber eliminado los piquetes y llevar más de cuatro meses sin cortes de calle en el AMBA. O haber reducido el 75% de los homicidios en Rosario. Gestionar es remover las infinitas regulaciones que hay en todos los sectores de la economía, para facilitarle la vida a los que emprenden y trabajan. Gestionar es recuperar la confianza del sector privado y que inviertan más de u$s50.000 millones de dólares, como han anunciado", añadió Milei.

Por último, destacó nuevamente la reducción del Estado: "En definitiva: gestionar no es 'administrar el Estado'. Gestionar es achicar al Estado para engrandecer a la sociedad. Estamos resolviendo en un año el desastre que nuestros predecesores, por acción u omisión, generaron durante más de 20 años. Así que cuando los responsables del fracaso nos acusan de no tener gestión, lo llevamos en el pecho con orgullo".