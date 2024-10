La ráfaga de exabruptos de la concejala libertaria de Quilmes: "Los zurdos de mierda son violencia y muerte"

Tras los incidentes en la Universidad Nacional de Quilmes, la edil Estefanía Albasetti, quien ya había advertido que "no lleven niños a la marcha porque vamos a repartir palo y gas pimienta", volvió a expresarse en agresivos términos. Fue denunciada por incitación a la violencia.

Estefanía Albasetti, concejala de La Libertad Avanza en el partido bonaerense de Quilmes , fue denunciada por "incitación a la violencia" por su colega y dirigente de Franja Morada, Daniela Ferreyra, quien sufrió un ataque con gas pimienta cuando participaba de una asamblea en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en el rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La acusación se dio en el marco de duras expresiones de la edil libertaria, quien había pedido que "no lleven niños porque vamos a repartir palo y gas pimienta" y aseguró en un diálogo radial que "los zurdos de mierda son violencia y muerte" .

El principal agresor, un joven de cabello y barba colorados, anteojos negros y mochila negra, fue identificado como Tomás Fernando Nierenberger, de 29 años. Según refirió ElDiarioAR, no tiene empleo formal registrado, lleva el apodo "Varela" y ya tiene al menos tres antecedentes en disturbios a favor del oficialismo en lo que va del año.

Tras el incidente en la UNQ, Albasetti realizó una nueva publicación en Instagram cargada de insultos, donde mostraba un video de lo ocurrido. "Zurdos hijos de put@!!! Son esto!!! DELINCUENTES!!!!", escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estefania Albasetti (@estefania_albasetti_)

La concejala Ferreyra denunció en la Justicia a los militantes de la Libertad Avanza por la agresión, en la que, además de ella, fueron afectados otros estudiantes que participaban de la Asamblea Universitaria e incluso algunos que circulaban por los pasillos de la universidad. También amplió su presentación y pidió que se investigue el accionar de Albasetti, contra quien apuntó por "incitación a la violencia".

El caudal de odio en el discurso de la edil libertaria continuó en los días sucesivos. Este jueves, en diálogo con Radio Con Vos, aseguró: "Los zurdos de mierda son violencia y son muerte y se merecen ser señalados, como el daño que han hecho en la historia. Los muertos que perdieron la vida en sus manos se merecen que hagamos justicia y digamos las cosas como son. No son amor, no son paz, son violencia y son muerte".

Sin bajar nunca su tono exaltado, la joven planteó: "Obviamente voy a avalar que la Policía use palo y gas pimienta para reprimir a los violentos que están buscando un muerto. Cuando maten a alguien y ese alguien si no tenía un gas pimienta en el bolsillo y entonces ahí sí sea una víctima, ¿qué van a decir? Vivimos en una sociedad que juzga al que se defiende del agresivo y no al agresivo".

"No es verdad que un día alguien empezó a decir 'zurdos de mierda' a pobres chicos que estaban sentados en el pasto tocando la guitarra. La izquierda ha sido muerte en el mundo históricamente. ¿Para dónde escapó la gente se cayó el muro de Berlín? Con la izquierda no fue. El nazismo es de izquierda, es autoritarismo, eliminar al que piensa diferente. Eso es nazismo, es fascismo y es la izquierda, por más que quieran contar la historia al revés", insistió.

La edil continuó: "Los terroristas que ponían bombas en los jardines de infantes no tenían ideología libertaria, eran de izquierda, que es violencia y es muerte. En nombre de esos muertos no vamos a llamarlos de otra manera. La violencia no empezó cuando se los empezó a calificar de lacras, porque son unas lacras violentas, merecen el juicio social por la cantidad de muertes que han generado en la historia y siguen generando".