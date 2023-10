La opinión de los analistas políticos sobre el segundo debate presidencial

En diálogo con Radio 10, consideró que la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) "tiene que jugar fuerte para la posibilidad de llegar al balotaje" ya que "todas las encuestas dan más o menos que hay una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa", postulantes de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP).

En cuanto al candidato libertario, remarcó que "estuvo más apagado y confuso en algunas cosas, no se entendía qué decía. Y por otro lado, también hubo cierta muestra de ignorancia científica cuando afirma que el cambio climático forma parte de la postura marxista", sostuvo.

"Fue mucho más apasionante e interesante que el debate anterior. Yo diría que habrá 19 de noviembre y que todo indica que Sergio Massa va a estar en el balotaje", concluyó Timerman.

Sergio Massa segundo debate Télam

Por su parte, la directora de la consultora Analogías, Analía Del Franco, destacó que "en estos debates a veces es difícil nombrar un ganador o un perdedor" y que, por el contrario, cada candidato deber ser evaluado "en base a su estrategia".

"Lo que más se destacó fue esta revancha que se quiso tomar Patricia Bullrich, que en el primer debate había estado floja, confusa, y esto repercutió bastante adentro de su propio electorado. Y creo que se dio la revancha y salió positiva. Logró afianzar por lo menos a su electorado", afirmó en C5N.

Destacó que Milei, "en esta ocasión, como tiene que ir a buscar otro voto además del que ya tiene, prefirió la música al contenido. Con 'música' quiero decir la forma: más moderado, no se saca, simpático. Desde su estrategia, me parece que fue acertado", sostuvo.

Del Franco consideró que los tres principales candidatos fueron a "sacar partido de sus propias potencialidades frente a su electorado. Ya Myriam Bregman quedó más atrás porque a ella también la acorralaron un poquito, y a Juan Schiaretti lo consideran casi como un juez", analizó.

milei - bullrich debate

El analista político Facundo Nejamkis coincidió en que no hubo un ganador porque "los candidatos compiten contra sí mismos" y "van, en algunos casos, a no perder la posición que tienen", por lo que cada estrategia es diferente en función de sus necesidades.

"Vimos un Milei que intenta surfear la situación, no hace apuestas arriesgadas. Desaparece el Joker y aparece un Milei moderado, que solamente hace caras pero no se pasa nunca de la raya, porque también está tratando de sumar votos", remarcó en C5N.

En cuanto a Massa, consideró que "se destaca sobre el resto porque es el político más profesional: utiliza los tiempos de manera correcta, no se traba cuando habla, no necesita leer, no necesita mirar el atril". En ese sentido, aseguró que Bullrich "era la que más se jugaba".

"Venía de un debate anterior en el cual su performance había quedado bastante dañada, en el sentido de que no había estado a la altura de las expectativas. Creo que, desde ese punto de vista, logró recuperar algo en la carrera que tiene contra ella misma", expresó Nejamkis.

"Repartió un poquito para los dos lados. Ahora, de ahí a decir que ganó, me parece un poquito arriesgado. Ganó para su público", concluyó.

Myriam Bregman en el debate

En caso de que haya balotaje, se realizará un tercer debate entre los dos candidatos que accedan a esa instancia. Será el próximo domingo 12 de noviembre y la sede será nuevamente la Facultad de Derecho de la UBA.