La llamativa propuesta de Manes, a horas de la cumbre de Juntos por el Cambio

A horas de la cumbre de Juntos por el Cambio, el precandidato a presidente por la UCR, Facundo Manes, se refirió a la interna que atraviesa el espacio tras la propuesta de sumar al gobernador cordobés, Juan Schiaretti , con el respaldo de Carrió y Larreta. "No veo el motivo por el cual no se pueda ampliar la coalición" , sentenció. Luego, compartió una arriesgada y curiosa idea.

"Si Juntos por el Cambio no se amplía, no le habla a los sectores más populares, a los jóvenes, podemos salir terceros. Es necesario ampliar la coalición, definir un discurso que no sea ajuste y reforma sino estabilidad y crecimiento", evaluó el neurólogo, en diálogo con Radio 10.