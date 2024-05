La justicia desestimó una denuncia de Sandra Pettovello por la compra de medicamentos

Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubieran muerto"

"Hacer lugar y homologar el pedido formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal, en cuanto solicitó la desestimación de la presente denuncia por no poder proceder y, en consecuencia, archivar las presentes actuaciones de conformidad con lo normado en el art. 180, tercer párrafo del Código Procesal Penal de la Nación", señaló el fallo de Ercolini.

Al asumir en su cargo, Pettovello ordenó una revisión de los procedimientos por los cuales la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) seleccionaba proveedores de productos farmaceúticos.

Según la presentación hecha por Capital Humano, la Dadse "nunca implementó un procedimiento seguro, claro, transparente y razonable para la selección de los proveedores de los medicamentos, incumpliendo las recomendaciones de los sistemas de control y la normativa vigente en materia de contrataciones de la Administración Pública Nacional".

En dos oportunidades, la Fiscalía Federal n° 6 consideró que el Ministerio de Capital Humano no aportó elementos suficientes para considerar que podría haberse cometido un un delito.

El fiscal Ramiro González, a cargo interinamente de la Fiscalía N°6, concluyó que "correspondía disponer la desestimación de la denuncia por no poder proceder, ello conforme lo previsto en el art. 180, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación". Según tal artículo, "La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cuando no se pueda proceder".

Demoras en la entrega de medicamentos

Debido a las auditorias encaradas por Capital Humano, hubo múltiples denuncias de pacientes que dejaron de recibir medicamentos o sufrieron demoras en la entrega.

En febrero, el Gobierno decidió transferir la Dadse de Capital Humano al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo. Ante las reiteradas denuncias de demoras de medicamentos para pacientes críticas, en marzo Salud se vio obligado a aclarar la situación.

La cartera que conduce Mario Russo publicó el 19 de marzo un comunicado en su cuenta de la red social "X" en el que carga contra lo que tildan como "operaciones de prensa" y aseguran que "con el objetivo de llevar tranquilidad a la población (...), la oficina de entrega de medicamentos oncológicos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) no cerró ni cerrará durante esta administración".