Más cambios en Capital Humano: desplazaron a la subsecretaria de Trabajo

Martin Huidobro y Sandra Pettovello Martín Huidobro junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Por su parte, fuentes oficiales señalan que Liliana Acosta de Archimbal, que había llegado a la subsecretaría de Trabajo en reemplazo de Mariana Hortal Sueldo, seguirá ligada a la cartera de Capital Humano en otras funciones.

Los tres funcionarios que estuvieron a cargo de la subsecretaría de Trabajo

Horacio Pitrau

Hortal Sueldo

Liliana Acosta de Archimbal

Organizaciones sociales denuncian "estigmatización" y marchan hacia el Ministerio de Capital Humano

Organizaciones sociales marchan este jueves hacia el edificio del Ministerio de Capital Humano reiterando su reclamo por la alarmante situación en comedores comunitarios y merenderos. La manifestación está prevista a partir de las 11 de la mañana en Moreno y 9 de Julio.

La protesta está encabezada por Unidad Piquetera y, en el marco de la investigación que el Gobierno lleva adelante por supuesta corrupción, comenzará con la rendición de cuentas públicas sobre la actividad de los comedores en 2023. En esa misma línea, a través de un comunicado adujeron que desde la cartera de Sandra Pettovello impulsaron "una campaña de criminalización y estigmatización en su contra".

“La Ministra Pettovello dijo que las organizaciones no rendían los alimentos secos entregados para los comedores populares y más recientemente que la mitad de los comedores no existían. Varios medios de comunicación se sumaron a esa campaña con entusiasmo, para justificar que el gobierno no envíe un solo kilo de alimentos a ningún comedor desde que asumió”, agregaron desde el Polo Obrero.