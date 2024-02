La irónica respuesta de Zago tras los dichos de Milei: "Soy un hurón que caza ratas"

El titular del bloque de diputados de La Libertad Avanza se distanció del Presidente y aclaró que "no considera" que el Congreso sea "un nido de ratas". También adelantó que la Ley Ómnibus podría debatirse "por temas".

Para Oscar Zago, "volver a tratar la Ley Bases no parece ser factible".

Durante un evento por el décimo aniversario del Club de La Libertad que se realizó este lunes en Corrientes, Milei insistió en que "el Estado es una organización criminal violenta" y señaló que "por la lógica del sistema electoral, todavía no tengo esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o el Congreso".

"Yo no soy una rata, soy un hurón. ¿Sabés qué hace un hurón? Caza ratas", manifestó Zago este miércoles durante una entrevista en Futurock. Consultado sobre las expresiones de Milei en contra de los legisladores, se diferenció del Presidente y aclaró: "No considero eso".

Sobre el fracaso de la Ley Ómnibus, destacó que "los votos los teníamos, por eso aprobamos la ley en general", pero lamentó que "hay acuerdos que no se cumplieron". "No podemos entender por qué votaron negativo en algunos temas, como los de seguridad", sostuvo.

Oscar Zago Oscar Zago adelantó que la Ley Ómnibus podría debatirse "por temas". Redes sociales

Zago afirmó que el proyecto "se puede destrabar vía gobernadores, en especial en el Senado". Si bien consideró que "volver a tratar la Ley Bases no parece ser factible", adelantó que "en las sesiones ordinarias es probable que se debata por temas, en forma más ágil".

El Gobierno desmintió una pelea entre Pettovello y Caputo pero admitió discusiones permanentes

El vocero presidencial Manuel Adorni negó que exista "ningún tipo de discusión fuerte" entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero adelantó que "es probable" que las discusiones dentro del gobierno de Javier Milei "sean diarias y permanentes".

Durante la tradicional conferencia de prensa que brindó este miércoles en Casa Rosada, Adorni fue consultado sobre una nota de Clarín donde se asegura que Caputo y Pettovello "tuvieron una discusión fuerte por teléfono" y que la ministra le había comunicado a sus asesores que tenía la intención de renunciar.

"La última reunión de gabinete que tuvimos fue en el día de ayer (por el martes) y la ministra Pettovello no estuvo, así que eso que mencionás no existió, es falso", sostuvo el vocero. Agregó que "con ambos ministros hablo prácticamente a diario y puedo asegurar que no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos".

Luis Caputo y Sandra Pettovello El Gobierno desmintió un cruce entre Luis Caputo y Sandra Pettovello.

Adorni aclaró que "en las reuniones de gabinete efectivamente debatimos entre todos y tenemos la libertad absoluta, que nos lo dijo el Presidente en la primera reunión, de cada uno poder expresar lo que se le antoje en virtud de mejorar las decisiones y hacer más eficiente cada una de las áreas de gobierno".

También reconoció que, como consecuencia de esto, "es probable que las discusiones en este Gobierno sean diarias y permanentes. Ahora, jamás existió esto que vos me estás relatando. Lo niego rotundamente", concluyó.