La insólita respuesta de Macri a Carrió: "Soy Batman"

Ante estas expresiones de la líder de la Coalición Cívica, Macri, con el diario La Voz del Interior, respondió irónicamente al vincularse con un personaje superhéroe: "Voy a tener que hacer una confesión... Qué mejor que acá, con los cordobeses. Tengo un lado oscuro: yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen".

Así, los cruces entre Macri y Carrió sumaron un nuevo capítulo, debido a que en el último abril, la funcionaria había apuntado en La Nación Más: "Quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, él quiere estar con Milei".

Mauricio Macri se mostró junto a Luis Juez y le volvió a marcar la cancha a Rodríguez Larreta

Mauricio Macri volvió a criticar a Horacio Rodríguez Larreta por su propuesta de incorporar al gobernador cordobés Juan Schiaretti a la coalición opositora.

El expresidente sostuvo que a 8 días del cierre de alianzas, la propuesta del jefe de gobierno porteño cayó "como una bomba en el medio de la coalición" y realizó un llamado a la reflexión para que desista de la idea.

"Espero que se recupere el respeto y el diálogo", dijo el exmandatario en un encuentro realizado en la Bolsa de Comercio de Córdoba en la que estuvo acompañado por el candidato a gobernador de la provincia, Luis Juez. "Espero que haya una reflexión. Nunca he creído a lo largo de mi vida que la improvisación sea una buena consejera.", agregó Macri

Luego el exmandatario explicó por qué en el 2021 estaba a favor de la incorporación de Schiaretti y luego cambió de opinión. "Hace dos años el diálogo era otra cosa. Después Schiaretti acompañó la mayoría de las leyes del kirchnerismo", indicó.

"La unidad es alrededor de un compromiso de cambio. No es la unidad para el status quo. Eso es una estafa. Si no vamos a hacer eso no pidamos el poder. Para mas de lo mismo dejemos a los que están. Si no somos el cambio no somos absolutamente nada", puntualizó.

Más temprano el líder del PRO había dicho que no entiende "las decisiones que viene tomando" el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio: "O tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder".

"Las cosas tienen un tiempo y no podemos poner en crisis esto que hemos armado, no se actúa de manera improvisada, unilateralmente, la verdad que no está bien", y que la propuesta "pone en crisis a todo el sistema de la coalición", expresó en declaraciones con radio Mitre de Córdoba.