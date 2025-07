La Fundación del PRO advirtió que el paso de la motosierra "no se tradujo en avances significativos"

El think thank del PRO elaboró un nuevo informe, que marcó que "se impone el desafío de construir y llevar adelante una reforma estructural y profunda en el mundo de las empresas estatales".

La Fundación Pensar, que se trata del think thank del PRO, lanzó un nuevo informe en el que advirtió que las medidas del Gobierno sobre las empresas públicas "no ha sido homogéneo y tampoco ha estado acompañado de una agenda integral de transformación".