La fuerte crítica del dirigente radical "Changui" Cáceres al pacto Macri-Milei: "Son antipolítica y antidemocracia"

"Que un fascista plantee que el peor gobierno fue el de un gran demócrata como Alfonsín, enaltece al gran demócrata y a los que seguimos esa idea. Que este tipo salga planteando las pelotudeces que plantea, la locura que plantea con respecto a quien encabezó este proceso de retorno a la democracia allá por el año 1983 llevando adelante las aspiraciones que un país tenía de recuperar el sistema democrático, a mí me llena de tranquilidad", agregó.

Luego, fue el momento de sus dichos más calientes: "Si las nuevas generaciones quieren vivir su experiencia de que se tire gente viva de los aviones al río, de que te encuentres al día siguiente con que tus compañeros de estudio aparecieron muertos, teóricamente suicidados, colgados con un alambre de fardo en alguna seccional policial como en la 4ª de Santa Fe o flotando ahogados en la laguna Setúbal, que no eran de tu sector político, pero eran compañeros tuyos de la facultad, o que convivías con ellos y tomabas un café con ellos todos los días. Hay un viejo planteo que dice que no se puede ayudar a quien no se ayuda a sí mismo. Por lo tanto, si no se quieren ayudar, hagan la experiencia, aguántense la picana, los garrotazos, los tiros y váyanse a la puta madre que los parió".

Este domingo, en términos más calmos, el dirigente radical dialogó con Bien de Domingo, por C5N, donde planteó que "la Argentina tiene una situación crítica que viene atravesando desde hace rato, esto genera desesperanza en la sociedad y eso a veces lleva a lo que viene a ser una puteada, y esa puteada para las nuevas generaciones es el voyo a Milei y para mí eso es un peligro. Por eso me veo obligado a señalar a partir de las experiencias vividas que ese no es el camino".

"Es cierto que las cosas están mal y que la responsabilidad está en la política, pero lo que hay que entender es que la mala política se tiene que suplir por buena política. Es lo que va a determinar el precio de la leche para tu hijo, la calidad de la educación que vas a tener en un país, todo pasa por la política. Los partidos están en un momento de debilidad y hay descreimiento de la gente, porque no ha encontrado una solución a los problemas de los últimos tiempos", añadió.

Además, Cáceres cuestionó los orígenes de Juntos por el Cambio como alianza y el poco lugar que se le dio al radicalismo. "Siempre he creído que si no tenés la fuerza suficiente para llevar a cabo cambios necesarios, está bien ensanchar tu espalda y buscar coincidencias con los parecidos. Pero tiene que tener un programa, que le dé tranquilidad a la gente que vota y a los que integran esa coalición. He sido muy crítico de lo que salió en Gualeguaychú en 2015 porque no había programa, lo veía como un amontonamiento, pensé que el radicalismo como principal espacio opositor tenía que hacer una convocatoria amplia y a partir de ahí ponerse de acuerdo en un programa común para ir a las elecciones", explicó.

"En el Parlamento hubo un intercambio distinto, pero en el Ejecutivo fue un gobierno del PRO. Arrancamos mal en este proceso electoral. Se había dicho que íbamos a llevar candidatos radicales pero arrancamos rengos en la carrera", describió.

Sobre la posición del partido respecto al balotaje, el Changui afirmó que "el radicalismo no puede más que tener una posición neutral ahora. Juntos por el cambio ganó diez gobernaciones, de las cuales cinco son radicales, pero todas en alianza. Algunos ni siquiera asumieron. Si no te planteás neutralidad, esto estalla antes de que asuman. Lo que podés llegar a hacer es un análisis de las alternativas que presenta el proceso electoral. Creo que un radical puede tolerar cualquier cosa menos votar a Milei, porque representa la antipolítica. Como partido formalmente no queda otra".

Respecto a la actuación de Macri y su acercamiento al libertario, Cáceres manifestó que "es un hombre de negocios, lo que ha hecho es garantizar la sigla que fundó hace tiempo atrás. Primero lo mató a Larreta, después a Bullrich, y después termina en algo que no le puede llamar la atención a nadie porque lo venía anunciando. En medio de la campaña electoral le tiraba besitos a Milei, le deseaba suerte, le planteaba las coincidencias, abría la puerta para un futuro común".

"Si llegaba Larreta a ser presidente, Macri terminaba en la galería de los ex, olvidado y arrumbado en un ropero. Entonces, se encargó de liquidar lo que sería la competencia", concluyó.

Nicolás Massot cruzó fuerte a Bullrich y Macri tras el acuerdo con Milei: "Estamos rifando la coherencia"

El diputado nacional electo de Juntos por el Cambio, Nicolás Massot, apuntó fuerte contra el acuerdo alcanzado "a puertas cerradas" entre el expresidente Mauricio Macri, la excandidata presidencial Patricia Bullrich y el aspirante de La Libertad Avanza Javier Milei y sostuvo que se está "rifando la coherencia" de Juntos por el Cambio.

Además, el dirigente que formó parte del comando de campaña de Bullrich denunció "incoherencias" dentro de su espacio y respondió a las críticas de quienes hablan de "neutralidad" ante el escenario de balotaje con el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"A mi no me basta con un cambio, eso es solo alternancia. No existe el argumento de que hasta ayer eran locos, extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo", afirmó Massot en diálogo con el periodista Iván Schargrodsky en Radio Con Vos.

"Tengo pocas garantías que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora", señaló al tiempo que aseguró que todavía no definió su voto y que no es una "definición fácil", ya que “Milei no es necesariamente un cambio deseado" y no quiere "ser cómplice". “Neutralidad las pelotas”, remarcó.

"No me van a decir a mi neutral algunos que, ahora son guapos de Twitter o TikTok, pero en la ley anti despidos o la reforma previsional de 2017 se escondían debajo de las bancas o tuiteaban de los cómodos despachos del Ejecutivo. Mientras eso pasaba, Macri me llamaba a mí y a Frigerio para pedirnos que demos la cara en los medios", comentó.

En ese sentido, indicó que "estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace diez años diciendo algunas cuestiones muy parecidas a slogans" y recordó que en 2015 hablaban de "pobreza cero, futuro, positividad y cercanía", algo que consideró que en campaña "pueden sonar como cosas lindas, pero después hay que transformar la realidad".

"Todos los que nos quedamos dentro de Juntos por el Cambio vamos a procurar no desperfilarnos como nos estamos desperfilando aceleradamente en estos días y conservar una legitimidad", añadió.

El diputado cruzó a la presidenta del PRO que "hace 15 días decía que Milei era lo peor de la política y del sindicalismo mafioso" y recordó que el expresidente Macri había calificado a La Libertad Avanza como "una agrupación no madura, sin volumen ni equipo fácilmente infiltrable que no puede garantizar ningún cambio"

También apuntó contra integrantes de Juntos por el Cambio y evidenció las diferencias dentro del espacio: "Cuando algunos sugeríamos explorar una primaria común (con LLA) para ganar no solo la elección nacional en primera vuelta sino ser competitivos en provincia de Buenos Aires, algunos que hoy están a cococho de Milei se opusieron rotundamente".

Respecto al encuentro que mantuvieron Macri y Bullrich con el libertario indicó: "Lo que menos entiendo es por qué lo hicieron de esta manera y con este apuro". Por último, añadió que tendría que haber existido "una conversación genuina hacia adentro" de la coalición.