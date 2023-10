La alianza de Macri y Bullrich con Milei sumó otro apoyo del PRO

El exsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural aseguró en sus redes sociales que "no seré neutral" y se pronunció a favo del libertario que hizo la desafortunada afirmación sobre el número de desaparecidos : "No fueron 30 mil" y que planteó que en los años setenta hubo "una guerra donde las dos fuerzas cometieron excesos".

Tuit del exfuncionario macrista que apoya a Milei Redes Sociales

Avruj destacó en Twitter: "Fueron días de mucho pensar. No es una posición cómoda la que Argentina me pone en estas elecciones. Pero no seré neutral. No puedo votar a Massa. Representa el kirchnerismo, y son ellos quienes pactaron con Irán. El mismo que nos puso dos bombas y el que hoy está con Hamas".

Le dio su apoyo al negacionista libertario y advirtió: "Me separan infinidad de cosas que dije públicamente, pero sé que muchas de sus propuestas pueden ser neutralizadas si el Congreso Nacional actúa con seriedad y responsabilidad. La degradación del país tiene el sello K y sé que habrá de profundizarse. Lo vemos cada día".

Además, aclaró que acompaña a Macri desde el 2003 y que acompañó "convencido" a Bullrich y que "seguiré haciendo en este nuevo capítulo". El dirigente macrista resaltó sobre su postura: "No la abandonaré pues reconozco su liderazgo, valentía en éstas horas".