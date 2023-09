La frase amenazante de Milei a un periodista: "Si soy Presidente preparate para correr"

"No solamente se lo dijo, sino en el momento en que se lo estaba diciendo, en las cámaras de seguridad del canal de ese mismo pasillo, se ve con mucha claridad como Milei hace un gesto con la mano (arma apuntando con el dedo)", agregó.

Desde C5N se contactaron por mensaje de WhatsApp con el candidato presidencial para consultarle sobre las versiones públicas sobre lo ocurrido con Facundo Pastor. Su respuesta fue tajante: "Absolutamente falso".

De todas maneras, luego reconoció que existió un encuentro en los pasillos del canal con el conductor y aseguró "que muestre las cámaras y van a ver que gran parte de lo que dicen es mentira. Lo único que le dije es lo que digo siempre, yo voy a sacar la pauta y tipos como él quedarán sin base de sustentación. De ahí a las estupideces que quieren mostrar, hay un abismo, que sigan mintiendo".

El ataque de Javier Milei a un periodista de C5N

No es la primera vez que el economista tiene fuertes entredichos con distintas personalidades de los medios de comunicación. Incluso en uno de ellos fue protagonista el periodista Mauro Federico, de C5N.

Tiempo atrás, y durante un móvil en el programa Argenzuela, Milei no aceptó preguntas por parte del trabajador del canal y lo acusó de "mentiroso". "No le aceptó preguntas a los que hacen acusaciones falsas que constituyen delitos", remarcó en referencia a Federico.

Tuvo que intervenir el conductor Jorge Rial, y consultó que ocurría. "No hace falta, no voy hablar de un impresentable, alcanza con que no le de notas".