El actual embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín , criticó el papel de la Unión Cívica Radical (UCR) en la alianza Juntos por el Cambio. "Los que hoy están allí son radicales solo nominalmente. Desde el punto de vista de las ideas, de los programas, de los intereses económicos y sociales que representan, no son radicales" , expresó.

El exdiputado también apuntó contra la forma de hacer política en la previa de las Elecciones 2023. " Debería no personalizarse tanto la política . Que disputen los programas, los proyectos, cuáles son las cosas que harían. Que digan cómo resolverían las cosas", sostuvo, en diálogo con Radio 10.

"El gorilismo es una mezcla de sentimientos tóxicos hacia el adversario, creer que nunca tiene razón, que no vale la pena escucharlo, que no hay que dialogar porque no tiene estatura moral o política, que es responsable de todos los problemas y que nosotros somos los responsables de los éxitos. Eso es de una falta de calidad política e intelectual difícil de entender", continuó, en su crítica a los modos de hacer política de sus correligionarios.

En su cuestionamiento a los radicales que forman parte de Juntos por el Cambio, Alfonsín consideró que permanecen allí "por pretensiones electorales" y por eso no alzan la voz ante manifestaciones del ala más a la derecha de la coalición. "Si no están de acuerdo, que lo digan", planteó.

El hijo del expresidente también compartió su visión sobre los liberales. "Si realmente hubiera chances de que Javier Milei pudiera ganar las elecciones, lo que propondría sería una alianza de todas las fuerzas democráticas para impedir que pudiera ganar un partido que representan las ideas de los libertarios", indicó.

"Espero que los argentinos se den cuenta de que las soluciones de los problemas no van a venir aplicando las recetas de la derecha neoliberal", expuso.