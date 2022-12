La declaración del Prefecto que complicó a Bullrich en la causa por la filtración de las fotos de Boudou. 

"En esa oportunidad ella me solicitó fotografías del procedimiento y el Prefecto General Logozzo le solicitó las fotografías al personal interviniente en el procedimiento por orden mía. Recepcionadas las fotografías fueron enviadas al ministerio de Seguridad por Whatsapp. No recuerdo si las envíe yo o le di la orden al prefecto que las enviara porque él también tenía comunicación con la ministra", declaró Scarzello ante el juez Sebastián Ramos, quién lleva adelante la causa.

Luego el prefecto aclaró que ninguna otra persona les pidió las fotos que se habían tomado en el procedimiento.

Patricia Bullrich mintió en su declaración indagatoria

La declaración indagatoria de Bullrich comenzó con la pregunta formal sobre si tenía otras causas penales a lo que la presidenta del PRO respondió con una curiosa respuesta.

"No. creo que no. Cada vez que saqué el certificado de antecedentes penales no tenía ninguna. Estaba pensando si tenía alguna de cuando era muy joven pero no", mintió la exministra que tiene al menos tres causas penales que le inició la Oficina Anticorrupción por la compra de material bélico pagado con sobreprecios.