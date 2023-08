La contradicción de Monzó: de proponer la "moderación" de Larreta a sumarse al equipo de Bullrich

"Junto a la gente que nos acompaña en cada rincón del país, tenemos la fuerza para un cambio verdadero. Estamos con Emilio Monzó en Victoria, acompañando a Rogelio Frigerio, futuro gobernador de Entre Ríos", publicó la exministra de Seguridad en Twitter junto a una foto con los dos dirigentes.

El actual diputado bonaerense compartió la misma imagen y agregó: "Con este equipo en la Provincia y en la Nación, Entre Ríos será un polo de desarrollo para todo el país". El posteo aparece como una respuesta a los apoyos que Larreta cosechó la semana pasada por parte de Facundo Manes y María Eugenia Vidal.

Vine a Victoria, Entre Ríos, con @PatoBullrich a apoyar a un amigo y gran dirigente, @frigeriorogelio. Estamos convencidos de que será un excelente gobernador.

Con este equipo en la Provincia y en la Nación, Entre Ríos será un polo de desarrollo para todo el país. pic.twitter.com/dCalQtwOA9 — Emilio Monzó (@monzoemilio) August 8, 2023

Monzó en 2020: "La salida es Horacio Rodríguez Larreta"

El respaldo de Emilio Monzó a Patricia Bullrich se contradice con sus declaraciones de septiembre de 2020, cuando aseguró que "la salida" era Horacio Rodríguez Larreta. "Para la moderación y la mesura necesitás sinfonía. Patricia es solista. Acá necesitas una orquesta", había afirmado.

Durante una entrevista con Infobae, Monzó elogió la gestión de la pandemia que estaba desarrollando el jefe de Gobierno porteño, a la que calificó de "impecable" por "la moderación, por la mesura, por el esfuerzo de comprensión y por la empatía en la crítica", y consideró que podía "liderar un volumen político más de centro en los próximos años".

"La salida es que Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Pablo Javkin, Rogelio Frigerio, esa generación política tiene que desprenderse del macrismo, del PRO, de Juntos por el Cambio, de esos nombres que para mí ya son del siglo pasado", sostuvo.

"Para la moderación y la mesura necesitás sinfonía, necesitás una orquesta. Los otros son solistas. Patricia (Bullrich), Macri, Lilita Carrió, son solistas. Acá necesitás una orquesta", afirmó el diputado.

"El que toca un instrumento, y no le importa el director de orquesta, por supuesto que siempre llama la atención. Pero la característica es que no pueden organizar un equipo y no pueden gobernar. Tienen resonancia pero no tienen capacidad de gobierno", profundizó en su crítica a Bullrich.

Monzó destacó que "la conducción de ese espacio electoral" debía estar a cargo de Larreta, y remarcó que seguiría apoyando el camino de la moderación. "Voy a insistir. Es una forma de vida, aunque me quede solo", concluyó en esa ocasión.