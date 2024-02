La campaña que lanzó el gremio de Obras Sanitarias contra la privatización de AySA: "El agua no se negocia"

El titular del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos), José Luis Lingeri, revindicó la gestión estatal de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y consideró: "Una empresa de servicios públicos no puede evaluársela como variable de ajuste".

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos), bajo la conducción de José Luis Lingeri , lanzó la campaña " El agua no se negocia ", en rechazo de una eventual privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) . Desde el gremio resaltaron "el fracaso de la gestión privada en los años ‘90" y sostuvieron que "el acceso al agua y al saneamiento es un asunto de salud pública".

El propio Lingeri, en comunicación con la prensa, consideró que quedó demostrado que "tener la empresa privatizada no fue más eficiente, muy por el contrario, no invirtieron lo que debían en infraestructura incumpliendo con los contratos establecidos dejando a gran parte de la población sin estos servicios esenciales” y que "una empresa de servicios públicos no puede evaluársela como variable de ajuste cuando en el mundo se mueren miles de personas por falta de agua potable o saneamiento".