La bomba política de Gustavo Sylvestre: "Macri no ve que el gobierno de Milei se pueda encaminar"

El brutal ajuste desatado por el gobierno de La Libertad Avanza en distintas áreas del Estado genera el rechazo de organizaciones sociales, gremios, parte de la sociedad e incluso altera la posible alianza política con el PRO. En referencia a ello el periodista Gustavo Sylvestre lanzó una bomba política en su programa de Radio 10 al asegurar: " Macri no ve que el gobierno de Milei se pueda encaminar ".

"No hablan de cogobierno. Tengo la impresión con lo que me contaron que Macri la está balconeando, ve desde afuera no ve que la gestión se pueda encaminar, siguen insistiendo en la presidencia de la Cámara de Diputados para Ritondo y lo menor sería este interbloque que quieren conformar, pero bueno la balconea", sentenció el periodista sobre el tema.