La bomba política de Gustavo Sylvestre: "Lula está más que enojado con Milei por este nuevo acto de provocación"

El periodista Gustavo Sylvestre reveló detalles sobre como se encuentra la relación entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Lula Da Silva, luego de que se confirmara que el Jefe de Estado no asistirá a la cumbre del Mercosur, pero sí dirá presente en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Brasil donde se reunirá con el exmandatario de Jair Bolsonaro .

En este sentido, aseguró que el mandatario brasilero “está tratando de salvar la relación con Argentina y sobre todo está tratando de salvar los acuerdos económicos que hay entre la Argentina y Brasil que peligrosamente Milei está poniendo en riesgo”.

El presidente Javier Milei participará de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se llevará a cabo en Brasil entre el 6 y el 7 de julio. Por este motivo, viajará al país vecino el próximo fin de semana.

Según consignó la agencia NA, fuentes presidenciales confirmaron que Milei viajará a Brasil el fin de semana y tiene previsto reunirse con el expresidente del país vecino Jair Bolsonaro. La llegada del Presidente al territorio brasileño será en medio de las críticas al mandatario Lula da Silva.

En tanto, allegados al Presidente afirmaron que no se reunirá con miembros del gobierno de Lula da Silva, a quien describió nuevamente como "corrupto" y "comunista". El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó sobre los cruces del jefe de Estado que "cuando dice algo, jamás dejaría de tener una actividad por sus propios dichos. Eso no va a pasar ni ahora, con tema Lula, ni en ninguna otra circunstancia".

También marcó que el líder de La Libertad Avanza no será parte de la Cumbre del Mercosur en Paraguay el 8 de julio debido a que las actividades representarían "una sobrecarga" en la agenda. El mismo día encabezará una vigilia en Tucumán y firmará el Pacto de Mayo con gobernadores y luego, al día siguiente por la mañana, participará del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y por la tarde estará en el desfile militar en Avenida del Libertador.

Javier Milei cargó contra su par brasileño Lula Da Silva y se negó a pedirle disculpas tras sus polémicos dichos. “Es más importante los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito”, comentó.

“Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, lanzó.

En la entrevista que le brindó a LN+, Milei tampoco se olvidó de su enfrentamiento con el presidente de España Pedro Sánchez, por lo que comentó: “Es una discusión tan chiquita; parece una discusión de criaturas, de pre adolescentes. Es el mismo mecanismo de Petro, de Sánchez”.

“¿No creés que Lula y Petro no hicieron cosas similares? ¿En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra? Sánchez también exigió que se le pida disculpas. Petro también exigió que se le pida disculpas”, argumentó el jefe de Estado sugiriendo que todos los dirigentes utilizan mecanismos similares.

En la misma línea, el Presidente volvió a traer a colación lo ocurrido durante la campaña electoral: “¿No te parece que la campaña negativa que me hizo Massa impulsada desde Brasil no fue agresivo? ¿Quién era la contraparte? ¿Me van a pedir disculpas por la cantidad de mentiras que dijeron durante toda la campaña?”.