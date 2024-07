Por sus entredichos con Bolivia y Brasil, Javier Milei cargó contra el "perfecto dinosaurio idiota"

El Ejecutivo también aseguró que “la democracia boliviana está en peligro no por un golpe militar, sino históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras” generando tensión diplomática con el vecino país. Ante las críticas que recibió, decidió usar su cuenta de X (ex Twitter), una vez más, para defenderse y atacar a todos los que piensan distinto.

“1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. 2. Se conoce el fraude montado el Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista”, expresó en primer lugar.

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

Luego, vinculó el asunto su relación con el presidente de Brasil y disparó: “3. Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)”.

Asimismo, expresó con su tono confrontativo que “así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que, además, son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos”.

“Si hubiésemos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos, y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino. VLLC”, sentenció.

El Gobierno repudió la denuncia de Bolivia sobre golpe de Estado: "El relato era poco creíble"

Tras el intento de golpe de Estado que ocurrió en La Paz, Bolivia, el miércoles, el gobierno de Javier Milei publicó un comunicado mediante las redes sociales en el que calificó de “poco creíble” el relato que había instalado el gobierno de Arce y repudió “la falsa denuncia” que realizaron desde el país vecino.

“Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados”, expresó la Oficina del Presidente. Esta aclaración se debe a as críticas que recibió Javier Milei por haberse mantenido en silencio respecto a este hecho, incluso Luis Arce habló con C5N y evitó referirse al tema.

“El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”.