La advertencia del papa Francisco sobre Milei: "Los flautistas de Hamelín terminan ahogando a la gente"

Además, agregó: "Es gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro. No. La crisis debe ser asumida y superada, pero siempre hacia arriba".

La ADVERTENCIA del PAPA FRANCISCO sobre JAVIER MILEI

En la misma línea, continuó con su analogía de El Flautista de Hamelin y describió: "Yo le tengo más miedo a la indiferencia, porque es una especie de abulia cultural. Que pase esto, que pase aquello, mientras el flautista sigue tocando y los pueblos, ahogándose".

"Las grandes dictaduras nacen de una flauta, de una ilusión, de un encanto del momento. Y después decimos 'qué lástima, nos ahogamos todos'", sostuvo el Sumo Pontífice.

El Papa Francisco criticó a distintos candidatos de ultraderecha a los que calificó como "payasos de mesianismo" por ofrecer soluciones mágicas a los problemas de la sociedad.

En una entrevista exclusiva con Télam, la periodista y presidenta de la agencia estatal de noticias, Bernarda Llorente, sostuvo que cuando fuerzas de ultraderecha que se expanden, hay "cierta frustración o decepción ante a la política o un voto que las expresa" y ante esa situación preguntó si "¿cree que estas crisis son momentáneas o perdurables?" y "¿Qué se puede hacer para revertirlas?".

El Papa respondió que a él le gusta la palabra crisis porque "tiene movimiento interno" pero aclaró que de las crisis "se sale para arriba, no se sale con enjuagues".

"Se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solos convierten ese camino de salida en un laberinto, que siempre da vueltas y vueltas. La crisis es laberíntica. Además, las crisis hacen crecer: cuando está en crisis una persona, una familia, un país o una civilización. Porque si la resuelven bien, se creció", expresó Francisco.

Luego agregó: "Me preocupa cuando los problemas se encierran hacia adentro y no pueden salir. Una de las cosas que tenemos que enseñarles a los chicos y a las chicas es a manejar las crisis. A resolver las crisis. Porque eso da madurez. Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo".

El Papa sostuvo que nadie "puede prometer la resolución de conflictos" si no es "a través de las crisis saliendo hacia arriba" y de manera colectiva. "Pensemos cualquier tipo de crisis política, en un país que no sabe qué hacer, en Europa hay varios… ¿Qué se hace? ¿Buscamos un mesías que venga a salvarnos de afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto, agarrémoslo y resolvámoslo. Manejar los conflictos es una sabiduría. Pero sin conflictos no se va para adelante", aseveró.

El Papa cruzó a los líderes políticos que quieren acabar con los derechos laborales

En otro pasaje de la entrevista, la periodista expresó que en los últimos años irrumpieron en distintos países líderes políticos que basan sus promesas de campaña en acabar con los derechos laborales conquistados.

Ante esa situación, el Papa señaló que cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, "se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo".

"Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona. Tenemos que tener conciencia de esto. A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento, el derecho hebreo pedía que se cuidara a la viuda, al huérfano y al extranjero. Si una sociedad cumple estas tres cosas anda fenómeno. Porque se hace cargo de situaciones límites de la sociedad. Y si se hace cargo de las situaciones límites, lo hará con las otras también", respondió el Papa.

"Cuando se empieza a contratar en negro para no pagar los aportes y negociar el futuro de esa gente a la esclavitud, ahí empieza a enfermarse el trabajo. Y en vez de dar dignidad, el trabajo confiere esclavitud. Tenemos que ser muy atentos a esto. Y aclaro que no soy comunista como dicen algunos. El Papa sigue el Evangelio", completó.