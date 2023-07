Kicillof, sobre Juntos por el Cambio: "Más que campaña del miedo, da miedo su campaña"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , le respondió a la oposición política y mediática que lo acusó de hacer "campaña del miedo" y dijo que Juntos por el Cambio "no tiene propuestas, si no amenazas".

"Ellos proponen ajustar, achicar, cárcel o bala, obra pública cero, echar a trabajadores o trabajadoras del Estado. Si vienen con el ajuste, con la dinamita, si vienen a echar trabajadores y trabajadoras, vienen a quitar derechos porque de eso se tratan las políticas de ajuste que prometen", agregó Kicillof.

El gobernador bonaerense recordó que fue la propia Elisa Carrió la que advirtió que los precandidatos de Juntos por el Cambio son los que proponen un ajuste "más y más profundo" acompañado con "represión, muerte y violación a los derechos humanos".

"Me dicen a mí que cuando lo menciono lo estoy amenazando, pero lo único que hice fue citar a Carrió", indicó el economista. Luego señaló que el pueblo argentino ya tuvo la experiencia de lo que significa un gobierno de Cambiemos.

"Ya gobernaron cuatro años. Contaron con muchísimos recursos y ajustaron igual. Estaban en el tema de endeudamiento y fuga, no con producción, trabajo y reconocimiento de derechos", manifestó.

"La propuesta es el ajuste. La derecha tiene muchos candidatos pero el mismo proyecto que es ajustar, restringir, quitar derechos", completó.

Axel Kicillof inauguró la escuela número 169 de su gestión

Con la inauguración del jardín de infantes nº 929 de Ezeiza, la gestión de Axel Kicillof inauguró el establecimiento educativo número 169 en los casi 4 años que llevan gobernando la provincia.

"El gobierno anterior dice haber inaugurado 65 nuevas escuelas durante 4 años de gobierno. Nosotros esta semana vamos a llegar a 171. Además hicimos más de 6 mil obras en términos de reparación, ampliación o mantenimiento. Estamos haciendo una inversión histórica en educación", destacó el gobernador.

Acto seguido, Kicillof criticó contra la gestión de María Eugenia Vidal al asegurar que se dedicaron a "perseguir y espiar trabajadores, mientras les bajaban los salarios y generaban un ajuste en educación".

"La exgobernadora dice que a mi los gremios no me hacen paro. Mi recomendación es que hubieran probado con no perseguirlos, con no bajarle el sueldo, con invertir en infraestructura escolar, y con mejorar las escuelas", ironizó el gobernador.

"Nosotros no tuvimos ni un día de paro provincial. Tuvimos 190 días de escuelas y además agregamos una hora a las escuelas que tienen media jornada para que a lo largo del año tengan 45 días más de clase", concluyó.