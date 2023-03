Kicillof anunció un aumento en el valor de las consultas de médicos de IOMA: "Recibimos un desastre y estamos en la reconstrucción"

Kicillof definió también como "una inversión muy importante" la implementación de un plan de medicamentos esenciales que facilitará el acceso a tratamientos crónicos, con una cobertura de 957 prestaciones del 100%. "Junto con PAMI serán las únicas que cubren 100% para tratamientos crónicos, como hipertensión arterial, diabetes y enfermedades respiratorias. Son 151.000 afiliados", agregó.

Anunció también que se abrirá la afiliación voluntaria a la obra social para grupos de 18 a 35 años, con una cuota para abril de $11.600, ya que hubo muchas pérdidas de afiliaciones entre 2016 y 2019. "Recibimos un desastre absoluto y venimos trabajando en la reconstrucción", sintetizó.

"Tenemos una preocupación muy grande por la salud desde el día que asumimos. La cuestión de la salud es delicada, lo vimos durante la pandemia. Ahora los medios y dirigentes de la oposición intentar usar IOMA como un caballito de batalla, por eso decidí no contestar a estar provocaciones, porque me parecieron de fatal de sensibilidad y una irresponsabilidad inmensa. Se intenta crear una imagen que les sirva electoralmente. Les digo una sola cosa: no jodan con la salud de los y las bonaerenses", advirtió.

Durante un acto en la ciudad de La Plata, el mandatario provincial recordó que "nos dejaron IOMA con déficit, con una deuda inmensa y un retraso en la actualización de proveedores y prestadores. Hay que ser muy mal administrador o directamente un inútil para poner a IOMA con déficit, pero es lo que ocurrió. Casi cinco meses de deuda acumulada. Todo ese espacio político debe hacerse cargo, porque dejaron un cráter y hablan como si llegaran de la estratósfera"

"Había un desprecio por lo publico que después se convirtió en políticas. No sé en que país creen que viven pero la realidad es que desfinanciaron IOMA y los hospitales públicos, donde no se pagaban los insumos y los services para el equipamiento. Eso fue durante cuatro años, con ochos años hubiera sido irreversible", añadió.