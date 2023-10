Katopodis: "Milei y Bullrich no tienen propuestas para los problemas reales de la Argentina" 

Tras el debate presidencial 2023, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que "(Javier) Milei y (Patricia) Bullrich no tienen propuestas para los problemas reales de la Argentina".

Además agregó que "hay temas en el país que no tenían solución, y Sergio los agarró", como sucedió con el impuesto a las ganancias, el gasoducto, y el IVA con los alimentos. "Tenemos que ir recomponiendo resolviendo y trabajando en las prioridades de la gente", subrayó.

Con una visión más a futuro, Katopodis planteó que de ahora en más "todas son finales". "Todas las que juguemos ahora es con los dientes apretados, cualquier pase mal dado ahora es gol en contra, todos tenemos que estar enfocados", precisó.

Asimismo destacó que en Unión por la Patria "hay una idea de equipo, de ser parte", y que "Sergio (Massa) escucha a todos y pregunta".

"El debate es un momento donde no hay frases hechas, consideraciones vagas, tenés que ser preciso, y riguroso, me parece que cualquiera que haya visto el debate no entendió que quieren hacer en el país Milei y Bullrich", apuntó.

"En el caso de Javier Milei (La Libertad Avanza) no pasa el cómo, le pasa con la dolarización y todos los temas, y queda en evidencia, así como también va quedando en evidencia, que vamos entrando a un tiempo en donde nos vamos acercando al punto de quien tiene la capacidad e gobierno y quien puede resolver los problemas de Argentina, y en ese contexto Sergio (Massa) se fortalece y tiene una ventaja enorme", señaló.

El ministro anticipó que para el próximo debate se fortalecerán en hacer "repreguntas" y marcar "punto y contrapunto". "Sergio Massa seguramente ganará mas naturalidad; era un debate donde se trataba el tema económico, en el que él tiene mucha experiencia, pero sabíamos que ellos iban a hacer el eje eso".

En ese sentido, afirmó que de ahora en más a Milei y Bullrich "hay que dejarlos hablar". Además, afirmó que "plantearon un barbaridad en estos días " en referencia a grabar las escuchas en las cárceles. Asimismo, no dejó pasar que el candidato y economista de la Libertad Avanza "revindica el genocidio".

Al final sostuvo que "hay límites que no se pueden pasar, aún en campaña" y que, en estas propuestas hechas por la oposición de cara a las elecciones, es muy importante "la reacción de nosotros, del sistema judicial y de la ciudadanía".