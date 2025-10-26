26 de octubre de 2025 Inicio
Karina Milei: "Que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar"

La secretaria General de Presidencia de la Nación saludó a los perros de la brigada e ingresó al establecimiento donde esperó su turno y entregó presentes para las autoridades de mesa.

Karina Milei votó en Vicente López.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto en las elecciones legislativas 2025 en una escuela de Vicente López y, en medio de un fuerte operativo no quiso hablar con la prensa y pidió “que sea una jornada tranquila”.

La funcionaria llegó acompañada de su equipo y saludó a los perros brigadistas que se encontraban en pleno operativo. Luego ingresó al colegio, hizo la fila y saludó a las autoridades de mesa, a quienes les dio unos presentes.

Luego de votar, se retiró de la institución y expresó: “Vamos a esperar los resultados”, pero no tuvo ningún contacto con la prensa. Previamente, había acompañado al presidente Javier Milei a votar a la sede de la UTN de Almagro y tampoco habló con los medios.

El presidente Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, se dirigirá al búnker montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba, donde seguirá los resultados junto a su equipo de trabajo.

Cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas de este domingo servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Ocho provincias deberán renovar simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.

  • Ciudad de Buenos Aires: elegirá 3 senadores y 13 diputados.
  • Entre Ríos: renovará 3 senadores y 5 diputados.
  • Chaco: se renovarán 3 senadores y 4 diputados.
  • Salta: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Neuquén: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Santiago del Estero: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Río Negro: elegirán 3 senadores y 2 diputados.
  • Tierra del Fuego: elegirán 3 senadores y 2 diputados.
  • La mayor parte del recambio legislativo se da en la Cámara de Diputados.
  • Provincia de Buenos Aires: renovará 35 diputados.
  • Córdoba: renovará 9 diputados.
  • Santa Fe: renovará 9 diputados.
  • Mendoza: elegirá 5 diputados.
  • Tucumán: renovará 4 diputados.
  • Jujuy: 3 diputados.
  • Catamarca: 3 diputados.
  • San Juan: 3 diputados.
  • San Luis: 3 diputados.
  • Santa Cruz: 3 diputados.
  • Corrientes: 3 diputados.
  • La Pampa: 3 diputados.
  • Misiones. 3 diputados.
  • La Rioja: 2 diputados.
  • Chubut: 2 diputados.
  • Formosa: 2 diputados.
