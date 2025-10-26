26 de octubre de 2025 Inicio
Votó Sergio Massa: "Estamos en una elección crucial"

El exministro de Economía destacó el nivel de participación de los ciudadanos en las urnas: “Viene siendo bastante alto, eso para nosotros es muy alentador”.

Sergio Massa aseguró que a las 17 irá a La Plata a esperar los resultados

El exministro de Economía Sergio Massa se hizo presente en la escuela de Tigre para ejercer su derecho al voto en estas Elecciones legislativas 2025 y consideró que “estamos en una elección crucial”. Además, destacó la participación de los votantes para emitir su sufragio.

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

En un comienzo, señaló que el sistema de Boleta Única “facilitó la participación” y comentó que ya habló con “gobernadores y candidatos”.

“Obviamente lo más importante que se está dando es el nivel de participación que viene siendo bastante alto. Eso para nosotros es muy alentador”, indicó Massa en diálogo con la prensa.

Por otro lado, pensando en el presente y futuro del país indicó que “estamos ante una elección crucial”, ya que es la primera desde la segunda vuelta, y añadió que “el Gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que respaldaba sus decisiones, mientras que la oposición pone en juego la representación de quienes no comparten ese camino”.

En este marco, remarcó que en la jornada de hoy “hay que ratificar el camino que elegimos el 7 de septiembre, que fue importante”.

Por otra parte, sobre qué va a pasar a partir del lunes 27 de octubre, el exfuncionario explicó: “Lo primero que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires, es la madre de las batallas, luego cómo queda el Congreso y por último el Gobierno actual”.

“Tenemos que tratar de construir una agenda de qué queremos como país”, sumó y proyectó que mañana “nos tenemos que levantar y seguir trabajando. Una elección no es más que un test de acompañamiento”.

Después de almorzar con su familia, Massa reconoció que cerca de las 17 irá hasta La Plata para esperar los resultados.

Votó Axel Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, votó este domingo en La Plata en las elecciones legislativas nacionales. Criticó las demoras del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, aunque aclaró que la explicación a los electores "está muy bien" porque "hay que asegurar es que se vote según la voluntad de cada uno de los bonaerenses". Además, remarcó que "estamos votando por lo que va a pasar en Argentina, en la Argentina: es una buena noticia que seguimos votando acá lo que pasa acá".

"Una jornada de muy buen clima. Recién hablaba con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que se ha iniciado todo con total normalidad, que el 99,9% de la provincia ya está en condiciones de votar. Algunos lugares que por la lluvia de ayer tardaron un poquito más", expresó el mandatario provincial en conferencia de prensa.

"Acabo de hacer una larga cola porque con el nuevo sistema a cada uno le tienen que explicar el modo de votar, que me parece muy bien porque lo que hay que asegurar es que se vote según la voluntad de cada uno de los bonaerenses", remarcó, sobre la cuestión de la Boleta Única.

"Por suerte en septiembre se votó con absoluta normalidad, fue un comicio en el que se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia del comicio. No hubo una sola denuncia, votó toda la provincia de Buenos Aires, 14 millones de electores. Hoy esperamos que también salga muy bien pero sigo sin entender la necesidad de modificar algo que andaba bien. Esto es más caro, además es nuevo, con lo cual en la cola me hablaban de la ansiedad y la duda de cómo votar", añadió.

Legislativas 2025: en una elección sin sobresaltos, y con modesta participación, ya votaron los principales candidatos y referentes

Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

Hasta las 15 votó el 41% del padrón, un porcentaje menor a las últimas dos elecciones

Javier Milei compartió fotos suyas en su lugar de votación con una sorprendente edición.
La foto retocada que subió Javier Milei y que se volvió viral en las elecciones

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Grabois: "Espero que a partir de mañana tengamos una Argentina más humana"

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

