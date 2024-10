Karina Milei incorporó la dirección nacional de Marca País a la Secretaría de la Presidencia

En tanto, a cargo de la dirección se encuentra el periodista Diego Sucalesca, quien protagonizó una obra de teatro llamada El Consultorio de Milei junto al Presidente y su hermana que contó con la dirección de Nito Artaza. El decreto fue firmado por el jefe de Estado y Francos.

En tal sentido, en los anexos se marcó que la Marca País tendrá el objetivo de llevar a cabo una planificación de acciones de la Marca País Argentina, en el marco de las finalidades elaboradas por la Secretaría General de la Presidencia.

milei karina milei Javier Milei junto a su hermana, Karina.

Karina Milei volvió a cargar contra 'la casta': "Ellos no vienen solo por Javier, vienen por todos nosotros"

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, encabezó el viernes un acto de La Libertad Avanza en La Plata. Allí brindó un breve discurso, muy similar al que pronunció hace dos semanas en Parque Lezama, en el que volvió a presentar a "la antigua política" como un enemigo a vencer.

"Ellos no vienen solo por Javier, vienen por todos nosotros. Ellos son la antigua política, la que quiere que nada cambie", advirtió la hermana del Presidente durante el evento que se realizó en el club COPARA.

La presidenta de La Libertad Avanza instó a la militancia a no quedarse "de brazos cruzados" frente a los "obstáculos" y aseguró que "es hora de que todos nosotros tomemos la antorcha de la libertad y llevemos sus ideas a todo el país".

"Ellos quieren que no estemos acá, que no podamos hacer los actos, que no podamos gobernar. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque no les tenemos miedo", lanzó.