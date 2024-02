Senadores de UxP reclamaron la sesión extraordinaria a Villarruel por el DNU: "No quieren el debate público"

José Mayans aseguró que el pedido formal se había realizado el 25 de enero y hasta este jueves, día en el que solicitaron la sesión, no recibieron respuestas: "Hasta ayer estuvimos esperando".

Tras explicar que el tratamiento del megadecreto quedó habilitado para que lo tomen cualquiera de las dos cámaras, agregó: "Queríamos audiencia publica y que fuera transmitido al país, que vengan funcionarios responsables y que explicaran lo que querían hacer con cada cosa. Eso no pasó porque no quieren debate público, porque no quieren que funcionarios informen".