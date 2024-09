Juicio en Ausencia: el Gobierno defendió el proyecto en Diputados

En esa línea, el funcionario aclaró que sólo procederá cuando se hubieran cumplido una serie de supuestos, como que el imputado sea declarado rebelde: "Conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial".

"Declarada la continuidad del proceso en ausencia se prevé que el tribunal notifique la imputación al acusado, allegados, familiares, abogado defensor, lo cual ratifica el compromiso del Estado en permitirle al acusado el ejercicio del derecho a defensa", indicó Amerio ante los legisladores.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, informó que la próxima reunión plenaria será dedicada a las exposiciones de los distintos autores de proyectos de juicio en ausencia.

El proyecto de Juicio en Ausencia