Se termina la moratoria previsional y medio millón personas no van a poder jubilarse

Este domingo finaliza la moratoria previsional para aquellos adultos mayores que, habiendo alcanzado la edad de jubilación, no cuentan con los 30 años de contribuciones necesarios. Con el cese de este programa, medio millón de trabajadores no van a poder jubilarse, por lo que deberán explorar otras vías para obtener una prestación.

Mirta Tundis habló con Argentina en Vivo y no dudó en criticar la medida: "Me da un poco de risa que quienes se jactan de esta medida tuvieron empleadas domésticas sin aportes y utilizaron la moratoria. Muchos me han pedido información sobre eso".

De momento, quienes deseen jubilarse tienen dos opciones en la mira: continuar trabajando en relación de dependencia hasta completar los aportes o bien acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); aunque para ello deben cumplir con ciertos requisitos.

jubiladas redes sociales

PUAM: qué es y quiénes pueden acceder

Para aquellos que lleguen a la edad de jubilación sin los años de aportes necesarios, una de las alternativas disponibles será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación está destinada a personas de 65 años o más que no cumplen con los requisitos para jubilarse.

Características Principales de la PUAM

Se puede solicitar a partir de los 65 años.

Equivale al 80% de la jubilación mínima.

No requiere años de aportes previos.

No incluye pensión por fallecimiento para el cónyuge.

Se tramita a través de ANSES de manera gratuita.

PUAM: requisitos para acceder

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Otra de las opciones para jubilarse es a través de la compra anticipada de aportes, disponible para trabajadores que aún se encuentran activos (mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años).

Principales características de la compra de aportes anticipados

Permite regularizar períodos previos a abril de 2012.

El costo por cada mes de aporte en marzo es de $27.262,36.

Se pueden completar períodos de aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, que se pagarán a través de un volante electrónico de pago (VEP).

Esta medida permite que las personas cancelen los periodos que elijan de acuerdo a sus posibilidades.

Para acceder a esta medida no se realiza ningún tipo de evaluación socioeconómica

"Mi consejo es tratar de subir la documentación lo más completa posible a la web de Anses para que tengan que otorgarles el beneficio", recomendó Tundis.

A la misma vez, quienes lo deseen también pueden continuar trabajando en relación de dependencia hasta saldar su deuda previsional, aunque es de público conocimiento que a los adultos mayores les es muy complicado encontrar un trabajo a su edad.