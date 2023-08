Juan Pablo Paz: "Si se cierra el Ministerio de Ciencia estaremos retrocediendo décadas y regalando nuestro patrimonio"

"Si se cierra el Ministerio de Ciencia y Tecnología estaremos retrocediendo décadas y regalando nuestro patrimonio nacional. Los científicos se van a ir, son gente que tiene ofertas continuamente", advirtió el físico en Minuto Uno . Además, detalló su experiencia: "Viví ocho años en Estados Unidos. Volví porque quería trabajar en Argentina. El corazón de uno está acá y quería volcar acá lo que el país me había dado" .

Durante la entrevista de Gustavo Sylvestre en el ciclo Ministerios, Paz expuso los hitos de la cartera tecnológica que encabeza Daniel Filmus: "Ha permitido que los científicos, cuando fueron convocados a luchar contra la pandemia. Por ejemplo, los kits que desarrollaron de diagnóstico rápido o la vacuna, que dentro de un mes se terminan los estudios de fase 3 y Argentina tendrá una vacuna contra el Covid-19".

Por último, el funcionario aseguró que "la Argentina tiene una larga tradición científica muy buena" y brindó como ejemplo el lanzamiento de GALTEC, la empresa creada por el investigador del CONICET Gabriel Rabinovich: "Gabriel, que es un célebre científico en el mundo, estudia hace 30 años el desarrollo de estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias y autoinmunes".

Gabriela Dranovsky: "Es mentira que somos improductivos a nivel de ganancias"

La subsecretaria de Evaluación Institucional, Gabriela Dranovsky, desestimó las afirmaciones del candidato libertario Javier Milei sobre la improductividad de los científicos del CONICET.

"La productividad entendida sólo como ganancia, lo primero que hay que decir es que es mentira. Tenemos exportación de reactores a Australia y Países Bajos, contamos con 7 mil millones de dólares en industrias relacionadas al conocimiento, vendemos imágenes satelitales al mundo gracias a los satélites de observación de la Tierra. Además casi 1.000 patentes y 55 empresas de base tecnológica que significa regalías", expuso en C5N.

En tal sentido, la funcionaria remarcó que "también hay que disputar qué es la productividad", ya que "el estudio de las enfermedades poco frecuentes el sector privado no lo hace porque no hay una prevalencia en la sociedad y no hay una grandes ganancias asociadas".