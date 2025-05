Juan Manuel Urtubey criticó al Gobierno: "A este modelo económico le sobran 30 millones de argentinos"

"No estoy jugando en una posición visible pero sí comprometidos con que hoy en Salta podamos elegir a nuestros representantes, que no elijamos delegados de nadie sino representantes que vengan a no solo a dar respuesta sino a escuchar y a interpretar los problemas de muchos salteños que hay muchos que no la están pasando bien", expresó tras sufragar en diálogo con los medios. "Cuando los resultados no son buenos, inevitablemente la gente no va a estar contenta", subrayó.