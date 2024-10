Juan Grabois acusó a Patricia Bullrich de "sembrar violencia desde la cúpula del Estado" por sus dichos sobre Fernanda Miño

"Sos ministra de seguridad, no panelista de intratables. Estás sembrando violencia desde la cúpula del Estado", agregó el referente de Patria Grande.

Sos Ministra de Seguridad, no panelista de intratables. Estás sembrando violencia desde la cúpula del Estado.



La funcionaria del gobierno de La Libertad Avanza había citado una nota de Clarín junto a un mensaje que decía: "Chorra con la nuestra en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y chorra de ciudadanos usando armas y camionetas de lujo: ¡a esto le llaman militancia social!".

Grabois enumeró cada uno de los argumentos que desmienten la falsa acusación contra Miño y le advirtió a Bullrich: "Te vas a tener que comer tus palabras".

El allanamiento a la casa de Fernanda Miño

La dirigente social Fernanda Miño sufrió un violento allanamiento el martes por la noche en su casa de Villa La Cava, en el partido bonaerense de San Isidro, por un supuesto robo de una moto.

Miño llegó a su vivienda cerca de los 22 y, en ese momento, "un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos, se metieron violentamente por atrás", según denunció Grabois en su cuenta de X.

"Volvimos a mi casa y a los 10 minutos con mucha violencia, no atendiendo al llamado de mi hija, que los vio queriendo entrar y les dijo que ella les abría, rompieron el portón de mi casa, golpearon a mi hija en la cara, la tiraron al piso", relató la dirigente social en declaraciones radiales.

Indicó que había efectivos de la Policía de Investigaciones de San Martín, de San Isidro y de 3 de Febrero, pero nunca le dijeron quién ordenó el operativo. "Entró uno con un escudo y apuntando con armas, me pegaron en la nuca, me tiraron de los pelos, me tiraron al piso, insultando", contó, y aclaró que "no hubo resistencia".

"La única explicación que dieron es que era un allanamiento. Después, explicaron que era por el robo de una moto. Entrá y fijate, pero el destrozo que hicieron... Como si fuera que la moto la iban a encontrar ahí. No entiendo el porqué. Le decían a mi esposo que si no aparecían los papeles, iba preso", remarcó.

Miño denunció que los policías "tenían todos los detalles de mi casa". "A mí lo que todavía me sigue resonando es que sabían cuánto medía el paredón de la puerta de mi casa, sabían que había una reja negra. Uno está preparado para luchar en la calle, pero que se metan en tu casa a pegarte e insultarte no", sostuvo.

"Me preocupa la demonización contra las organizaciones populares, como si tuviéramos la culpa de todos los males de los barrios. Únicamente así se entiende la violencia, únicamente creyendo que somos los culpables de nuestras desgracias, se justifica que entren a nuestras casas como lo hicieron en la mía. Si me atacan de este lado, es porque algo estamos haciendo bien", concluyó.