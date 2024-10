Fernanda Miño dio detalles del violento allanamiento en su casa: "Le pegaron a mi hija en la cara"

"Volvimos a mi casa y a los 10 minutos con mucha violencia, no atendiendo al llamado de mi hija, que los vio queriendo entrar y les dijo que ella les abría, rompieron el portón de mi casa, golpearon a mi hija en la cara, la tiraron al piso", relató la referente a Radio con Vos.

Indicó que había efectivos de la Policía de Investigaciones de San Martín, de San Isidro y de 3 de Febrero, pero nunca le dijeron quién ordenó el operativo. "Entró uno con un escudo y apuntando con armas, me pegaron en la nuca, me tiraron de los pelos, me tiraron al piso, insultando", contó, y aclaró que "no hubo resistencia".

Grabois y Miño Fernanda Miño junto a Juan Grabois, su compañero en la UTEP. Redes sociales

"La única explicación que dieron es que era un allanamiento. Después, explicaron que era por el robo de una moto. Entrá y fijate, pero el destrozo que hicieron... Como si fuera que la moto la iban a encontrar ahí. No entiendo el porqué. Le decían a mi esposo que si no aparecían los papeles, iba preso", remarcó.

Miño denunció que los policías "tenían todos los detalles de mi casa". "A mí lo que todavía me sigue resonando es que sabían cuánto medía el paredón de la puerta de mi casa, sabían que había una reja negra. Uno está preparado para luchar en la calle, pero que se metan en tu casa a pegarte e insultarte no", sostuvo.

"Me preocupa la demonización contra las organizaciones populares, como si tuviéramos la culpa de todos los males de los barrios. Únicamente así se entiende la violencia, únicamente creyendo que somos los culpables de nuestras desgracias, se justifica que entren a nuestras casas como lo hicieron en la mía. Si me atacan de este lado, es porque algo estamos haciendo bien", concluyó.