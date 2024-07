José Luis Espert: "Al mercado no le gustó que no hubiera certeza de cuándo se termina el cepo"

El diputado José Luis Espert , quien en marzo se incorporó formalmente a La Libertad Avanza, se refirió este martes a la fuerte suba del dólar blue y el riesgo país y lo atribuyó a que "al mercado no le gustó que no hubiera certeza de cuándo se termina el cepo" .

"Los mercados nos han dado un llamado de atención. No le gustó que no hubiera certeza de cuándo se termina el cepo. Pero le quiero decir que el cepo se va a terminar. Ojalá suceda antes de fin de año. No voy a putear al mercado por dos semanas que juega en contra", expresó el diputado.

"El ministro Luis Caputo y el equipo económico son los primeros que detestan al cepo, que el mercado tenga claro que somos los primeros que queremos liberarlo; pero cuando hay responsabilidades de gobierno… necesitamos u$s5 a 10 mil millones de reserva netas más para estar seguros de que no habrá un sacudón del dólar que afecte la estabilidad macroeconómica. Estamos discutiendo el tiempo, pero no hay duda de que el gobierno cree en la libertad cambiaria", remarcó Espert.

El diputado adelantó que la volatilidad continuará en el corto plazo. "Es importante que la gente sepa que esto no va a ser siempre una línea recta, va a haber, sobre una línea hacia arriba, algunos vaivenes, serruchos", anticipó, y explicó que eso se debe a que Argentina es "un país enfermo de populismo".

La crítica de Fausto Spotorno, asesor de Javier Milei: "El mercado esperaba algo más"

Uno de los asesores del presidente Javier Milei, el economista Fausto Spotorno, criticó la conferencia de prensa en la que Caputo anunció el plan del Gobierno para "ir hacia la emisión cero" porque "fue un tema muy técnico" y "el mercado esperaba algo más", especialmente en relación a la salida del cepo cambiario.

El viernes pasado, el ministro de Economía informó que comenzó "la segunda etapa de este plan de estabilización que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria", los intereses que paga el Banco Central, y adelantó que "la salida del cepo es una tercera etapa que va a ser de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha".

Fausto Spotorno

Spotorno consideró que el anuncio fue "malo" y "muy técnico". "El mercado esperaba algo más. La medida no está mal, es correcta, pero fue muy técnico. Fue un muy mal anuncio de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del Banco Central", aseguró este martes a Radio Rivadavia.

El economista analizó que "hay una ansiedad sobre el cepo cambiario" y, en ese contexto, "se infló el tema del anuncio y después fue un tema muy técnico". "Hay muchas empresas que tienen que planificar sus vidas y están preocupadas por cómo sigue", sostuvo.