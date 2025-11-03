El Gobierno realizó un acto en Casa Rosada por el Día de las Iglesias Evangélicas El presidente Javier Milei recibió al Consejo Directivo de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). Lo acompañaron la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Por







Milei junto a sus colaboradores más cercanos.

El presidente Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada al Consejo Directivo de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA), participando en un acto protocolar por el Día de las Iglesias Evangélicas. La jornada, marcada por un significativo encuentro entre el Gobierno y la comunidad religiosa, incluyó momentos de oración y reafirmó los lazos entre el Poder Ejecutivo y las congregaciones evangélicas.

El evento contó con una nutrida asistencia de pastores y líderes evangélicos provenientes de diversas provincias del país. Por parte del Gobierno se destacaron las presencias de figuras clave en el organigrama presidencial, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el recién asumido jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quienes acompañaron al presidente durante la ceremonia.

iglesias evangelicas La conmemoración oficial se realizó con motivo del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, cuya fecha principal es el 31 de octubre. Dicha efeméride celebra el aniversario de los 508 años transcurridos desde el inicio de la Reforma Luterana. Este hecho histórico se remonta a 1517, cuando el monje alemán Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, desencadenando el movimiento de la Reforma Protestante.

El encuentro en la sede gubernamental subraya la intención del gobierno de Milei de mantener un diálogo fluido y visible con los distintos credos del país, en un contexto donde el evangelismo ha ganado creciente influencia social y política en Argentina.