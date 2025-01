Jorge Macri comenzó la campaña en la Ciudad y desafió a LLA con una posible candidatura de Mauricio Macri

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ProCiudadBsAs/status/1877491838619394151&partner=&hide_thread=false No hay ningún otro partido político que haya mejorado la calidad de vida en la Ciudad como lo hizo el PRO. Marcamos un antes y un después. Juntos la convertimos en la mejor ciudad para vivir, estudiar y trabajar de todo el mundo.



Pero esto no fue magia, nos llevó más de 18 años… pic.twitter.com/eBhLDyZLY9 — PRO Ciudad (@ProCiudadBsAs) January 9, 2025

Desde el Gobierno porteño destacan que "siempre primó un buen vínculo con Nación", que atribuyen a hechos concretos como la transferencia de las 31 líneas de colectivos, del servicio penitenciario y el pago de la coparticipación. Sin embargo, son varios los dirigentes que muestran malestar con la gestión libertaria por su rol en la Ciudad, en donde Karina Milei viene avanzando en un armado propio que, como se vio en la discusión por el Presupuesto 2025, polariza de forma directa con el macrismo. Desde el partido catalogaron este tipo de acciones como “una falta total de códigos” en comparación a la situación que se vive en el Congreso. La culminación de la interna se dio con el anuncio de Jorge Macri de desdoblar las elecciones para el 6 de julio, una decisión que llevó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a pronosticar que ambos espacios "no irán juntos" en el distrito porteño.

La encargada de limar la gestión porteña es la presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, parte del núcleo duro de la hermana del Presidente. Tras rechazar el Presupuesto de la Ciudad, la legisladora suele utilizar sus redes para compartir críticas sobre las medidas que impulsa Jorge Macri.

“Imagínate como estaría la Ciudad si el @GCBA se ocupara de arreglar las calles y mejorarle la vida a los porteños, en vez de sostener funcionarios y falsas secretarías con la plata de los impuestos. Basta de curros, hay que achicar el Estado. ¡Ley Bases YA!”, compartió en X en las últimas horas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/1877727121927209336&partner=&hide_thread=false Imagínate como estaría la Ciudad si el @GCBA se ocupara de arreglar las calles y mejorarle la vida a los porteños, en vez de sostener funcionarios y falsas secretarías con la plata de los impuestos. Basta de curros, hay que achicar el Estado.



¡Ley Bases YA! pic.twitter.com/7ieabvIfOF — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) January 10, 2025

En medio de estas discusiones, el presidente Javier Milei abrió la puerta a un acuerdo. Después de declarar a la Revista Forbes que el escenario era “ir juntos en todo o sino ir separados”, esta semana le brindó una nota a Luis Majul donde amplió la convocatoria: “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones. Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”.

Los alcances del acuerdo electoral

Las últimas semanas estuvieron cargadas de ideas y vueltas ante un posible acuerdo entre el PRO y la LLA. Emisarios de ambos espacios enfriaron la posibilidad de un acuerdo e incluso expresaron las diferencias públicamente a través de sus principales dirigentes. Tras las recientes declaraciones del Presidente, la respuesta positiva de Mauricio Macri no tardó en llegar. “Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por eso que estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita”, publicó en X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1877332267422388248&partner=&hide_thread=false Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2025

Y concluyó: “Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones”. Más allá del mensaje público que muestra una cara conciliadora del PRO, en las últimas horas distintos dirigentes marcaron algunos límites al respecto. Uno de ellos fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien tras una reunión de la mesa partidaria aclaró que "no se está acordando ir juntos con La Libertad Avanza. Lo que se está proponiendo es una mesa para trabajar en qué condiciones y para qué".

Lo mismo se vio en el acto de Jorge Macri, que al destacar la identidad del PRO mostró los puntos que los distancian de LLA. Uno de ellos fue la categorización que hizo sobre el Estado frente a un Presidente que defiende la idea de destruirlo: “Queremos un Estado eficiente, liviano, que no asfixie, pero además queremos al Estado porque no es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades. Esto algunos no lo entienden”.

También marcó un contrapunto sobre el concepto de libertad, cuando aseguró que “la libertad no es gritar o gruñir, es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Nosotros no dejamos a nadie atrás y el que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en el pensamiento único”. En esa línea, remarcó que para el PRO “la libertad es una bandera, es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Y en eso no se puede perder ni dudar un segundo”.

Ante un posible acuerdo electoral, desde el Gobierno porteño señalan que "discuten temas, no alianzas electorales", y resaltan que “el PRO tiene un equipo para discutir posiciones de un temario como plantea Mauricio”. El expresidente nominó al jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, a las diputadas Ana Clara Romero y Silvia Lospennato, al exministro de Economía Hernán Lacunza y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, para emprender esa tarea.

“Veremos quienes son las personas que envían ellos para conformar esa mesa donde se van a plantear todos los temas necesarios. Este diálogo no incluye un acuerdo electoral, pero sí un diálogo público, sin reservas, donde la discusión de temas esté a la vista de la opinión pública con el posicionamiento de cada partido”, subrayaron.

Revitalizar al partido

En ese contexto, el PRO porteño busca robustecer la gestión y defender su armado frente a los cortocircuitos que existen con los libertarios. Además del desdoblamiento de las elecciones legislativas porteñas, Jorge Macri anunció el envío de un proyecto de ley para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Habrá también un llamado a sesiones extraordinarias del parlamento porteño.

Frente a las elecciones legislativas que se avecinan, el PRO tiene el desafío de retener poder frente a un Gobierno nacional que le disputa el mismo electorado y que, según el distrito, lo puede dejar en condiciones desfavorables. La aparición de la LLA reconfigura el mapa electoral y pone en alerta al PRO a la hora de cuidar un distrito que hace años conserva el color amarillo, como la ciudad de Buenos Aires, y a encarar un armado competitivo ante una provincia desafiante como la de Buenos Aires.

Es por eso que el jefe de Gobierno porteño este jueves reivindicó el recorrido histórico del PRO y defendió la identidad de su electorado: "Las banderas nos las van a robar si las entregamos, si nos damos por vencidos o si nos comemos la curva de que el Estado es nuestro enemigo".

Y agregó: “Desde que comenzó esta historia con Mauricio (Macri), somos portadores orgullosos del ADN PRO. Hoy venimos a desafiarnos con lo que se viene y cómo seguiremos construyendo el futuro. El espíritu transformador, rebelde, honesto, emprendedor y de transformación que tiene el PRO sigue intacto, está vivo, y no nos lo robó nadie. Nosotros resolvemos. Vamos y hacemos. No me voy a quedar ni un segundo revisando likes o insultos en las redes. Si no vienen con una propuesta superadora, me doy vuelta y sigo laburando. Queremos y luchamos por el orden, porque el orden libera la energía creativa", concluyó.