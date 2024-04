Jorge Lanata en C5N: "Si Javier Milei se retracta, no tengo problema en no hacer el juicio"

"Nunca dije que Milei no sea honesto, yo creo que Milei es imprudente. Alguien le tiene que contar a Milei que es presidente, porque todavía no se dio cuenta. No actúa como presidente. ¿Qué es lo que yo espero? Espero aplomo, determinación. No me parece bien que una persona del nivel de un presidente insulte libremente. Está actuando de manera maleducada", indicó con asombro el comunicador en Argenzuela .

En tal sentido, el conductor radial y televisivo expuso la conversación que mantuvo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la tensión que se generó con el economista libertario: "Patricia Bullrich dijo que va a hablar con Milei para que yo no haga el juicio y retire la acusación. Le dije que si Milei se retracta, no tengo problema en no hacer el juicio. A mí no me hace gracia hacer un juicio. Es un embole, tenés que ir a Tribunales. Pero yo no puedo aceptar lo que dijo, sino terminás de bajarte los pantalones de la peor manera".

Durante la entrevista con Jorge Rial, Lanata mostró una gran preocupación por el tono violento y descalificador que utiliza el Presidente contra los medios de comunicación que marcan los errores en la gestión: "Pasó muy poco tiempo de Gobierno, estamos teniendo esta discusión en cuatro meses. Imaginémonos en un año o dos. O imaginémonos al Gobierno en una situación más difícil. En este momento, Milei está convencido y yo coincido con que sería reelecto o que podría ganar la elección sin balotaje. Ahora, imaginémonos a un Milei en una crisis. ¿Qué haría Milei en una crisis con el periodismo? ¿Hasta dónde podríamos hablar o no podríamos hacerlo? El problema de estas cosas, más allá de las acusaciones puntuales, es que genera autocensura en los demás".

"Hablamos de Milei como si fuera un nene"

El presidente Javier Milei descalificó al periodista Jorge Lanata el lunes, cuando aseguró en la red social X (ex Twitter) que "sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?".

Tras estas afirmaciones, Lanata demostró su malestar por esta situación: "Me preocupa lo que está pasando, creo que todo el mundo se justifica. Anoche Patricia Bullrich decía 'Milei es así'. Pero no se trata de que sea así. Hablamos de Milei como si fuera un nene. El nene es así, mete los dedos en el enchufe. No hay que dejar que el nene meta los dedos en el enchufe. Milei pasó en un período muy corto de ser panelista a ser presidente. Da la sensación que todavía vive en Twitter. Lamento decirle, pero Twitter no es la vida. La vida es la calle. Si quiere saber que es de la vida, debería tener menos Twitter y más calle".