Jorge Capitanich anunció su retiro en la función pública: "Es una etapa cumplida"

"A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema”, dijo durante la entrevista. Al tiempo que agregó: "Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer".

Consultado sobre qué pasaría si gana Massa, Capitanich negó que tenga en mente seguir en la función pública: "Es un ciclo que se ha cumplido para mí; 22 años de servicio público, 16 de los cuales estuve como gobernador y también como intendente de la ciudad. He hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista personal", comentó.

"Estoy buscando trabajo", aseguró Jorge #Capitanich al ser consultado sobre su futuro después del 10 de diciembre.



Descartó además volver a la función pública porque lo considera para él es una "etapa cumplida"

Por otra parte, manifestó sobre su carrera como gobernador: "Siento haber dado lo mejor de mí y es otra etapa y la estoy trabajando. Por eso creo que en virtud de mis capacidades profesionales y técnicas estoy buscando una inserción laboral distinta y estoy muy contento con eso".

A su vez, reveló que "antes de estar en Chaco full time, trabajaba mucho el tema internacional, tanto en la faz privada como en la faz pública. Entonces ese es un tema que lo había dejado de lado, así que es un tema que me interesa".

Por otra parte, descartó seguir ligado a la política: "No es un tema que me preocupa ni me ocupa hoy. Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre", apuntó.

Asimismo, confirmó que su objetivo actual es seguir con la campaña nacional para que Sergio Massa pueda llegar al ballotage en las elecciones del 22 de octubre. "Hay que poner énfasis ahí, acompañar a Massa y a Agustín Rossi para que entren y ganen las elecciones".

El mandatario provincial dijo que "si gana Milei o Bullrich es un problema para el país, no para mí", sin embargo destacó "es un problema muy grave".

Zdero se impuso en primera vuelta y el radicalismo volverá a gobernar en Chaco después de 16 años

El radical Leandro Zdero fue ungido el 17 de septiembre como gobernador electo en Chaco tras ganar en primera vuelta electoral con más del 46% de los votos, tras lo cual coincidió con el actual mandatario provincial y su rival en este comicio, Jorge Capitanich, en la necesidad de encarar una "transición ordenada" para la provincia.

Si bien el triunfo fue por casi cinco puntos, Zdero resultó gobernador electo debido a que la Constitución provincial establece que el candidato más votado debe obtener en la primera vuelta el 45% de los votos o el 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales con relación al segundo.