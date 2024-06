Javier Milei se reunirá con Isabel Díaz Ayuso en medio del conflicto con Pedro Sánchez

”Milei partirá el jueves de Argentina y arribará a Madrid aproximadamente a las 14 del viernes (hora de España). Luego, a las 19, se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, quien le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid”, señaló ante los medios de comunicación presentes.

La noticia generó una enorme repercusión teniendo en cuenta que el jefe de Estado volverá a suelo español sin reunirse de manera oficial con mandatarios del gobierno nacional. La última vez se había reunido con Santiago Abascal, líder de VOX, con el objetivo de presentar uno de sus libros y de ser uno de los principales oradores de la cumbre realizada por el partido libertario.

Tras su reunión con Díaz Ayuso, desde el Gobierno anticiparon que el mandatario “recibirá en el Real Casino de Madrid el premio Juan de Mariana luego de unos palabras que dará el prócer de las ideas de la libertad, el profesor Jesús Huerta de Soto, y además de algunos otros referentes del ámbito académico”.

Javier Milei y Pedro Sánchez Ambos presidentes, enfrentados por las declaraciones de Milei contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

Alemania criticó a Javier Milei por sus ataques a Pedro Sánchez: "Falto de gusto"

Uno de los voceros de Alemania, Steffen Hebestreit, calificó de "falto de gusto" los ataques del presidente Javier Milei a su par de España, Pedro Sánchez, que desataron un conflicto internacional.

En una conferencia de prensa en Berlín, Hebestreit respaldó a Sánchez por su postura en el conflicto con Milei y cruzó al libertario: "El primer ministro español encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas".

En tal sentido, profundizó en el motivo por el cual Alemania no se manifestó en el inicio del cortocircuito entre ambos presidentes. "Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí lo hace pero en este caso no porque fue tan claro y falto de gusto que no hace falta decir nada", enfatizó.

En tanto, se refirió al encuentro que tendrá el Presidente con el canciller alemán, Olaf Scholz, durante el fin de semana. "Milei se encuentra en Europa participando en diferentes encuentros, como el del G7 en Apulia la semana pasada. También estuvo en Bürgenstock y estará en Alemania para un encuentro de trabajo con el canciller", expresó.

Javier Milei volvió a atacar al presidente de España

El presidente Javier Milei volvió a atacar a su par español, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales y aprovechó la publicación para también criticar a periodistas argentinos. Lo hizo a través de su cuenta de X con un ejemplo de un periodista español.

El mandatario argentino compartió un video del periodista Vito Quiles, quien denunció una supuesta persecución por le Gobierno español, tras haber publicado que uno de los ministros de Sánchez habría utilizado un auto oficial para ir al recital de la cantante pop Taylor Swift.

En este contexto, Milei se solidarizó con Quiles y posteó: "Si un funcionario de nuestro Gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura".

Luego agregó: "Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario". De esta manera, Milei elige seguir confrontando con Sánchez a quien erigió como un contrincante internacional cuando acusó a su esposa de corrupta durante un acto del partido ultraderechista ibérico VOX, en Madrid.

Tras la publicación, Milei le dio retuit a distintas publicaciones que atacaban al Presidente español. "Pedro Sánchez, el actual dictador de España, manda a perseguir a los opositores a pena de muerte porque le destapan los casos de corrupción de su mujer Begoña Gómez", dice una de las publicaciones que compartió el economista libertario.