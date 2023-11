Javier Milei reafirmó que suspenderá las obras públicas que ya fueron licitadas: "No tenemos plata"

Javier Milei suspenderá las obras públicas que ya fueron licitadas: "No tenemos plata"

El presidente electo Javier Milei volvió a asegurar que su gobierno no continuará con las obras públicas que ya fueron licitadas porque "no hay plata" para hacerlo.

"No tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las terminen. Nosotros no tenemos plata. Hay déficit fiscal, que los intendentes busquen la forma de financiarlo", aseguró el futuro mandatario en la entrevista que le dio al periodista Alejandro Fantino.

Milei afirmó que su gobierno implementará un sistema de iniciativa privada "a la chilena" donde el que impulsa el proyecto "deberá buscar la forma de financiarlo".

Acto seguido indicó que si su gobierno no hace el ajuste fiscal el país va camino la hiperinflación y la pobreza alcanzará al 95% de la población. "Vamos a ser Venezuela".

En contraposición manifestó que Ecuador, con la dolarización, "multiplicó por 10 los salarios y exterminó la inflación" y sostuvo que el modelo económico que impulsará su gobierno será parecido al de la "convertibilidad" del menemismo.

"El salario en dólares cuando se fue Alfonsín 180 dólares. Menem lo llevó a 1800. Hoy es de 300 dólares", señaló. Fantino volvió sobre la obra pública y le preguntó cuándo se podrán recuperar aquellas que se paralicen. En ese momento Milei perdió la paciencia y elevó el tono de voz.

"No se negocia el equilibrio fiscal. No está bajo discusión. Ministro que me gasta más lo hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", respondió.