Javier Milei pasa una hora por día con sus perros: "Es mi forma de relajarme"

El Presidente relató la rutina que mantiene con sus mascotas en la Quinta de Olivos y señaló que "no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada".

En diálogo con la CNN, Milei volvió a destacar el vínculo que mantiene con sus perros: "En general lo que hago es subirme al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, que son Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la Quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora. Después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Esa es mi forma de relajarme".