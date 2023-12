Milei advirtió que llamará a un plebiscito si el Congreso le rechaza el DNU

La disyuntiva según Milei: "Si sale mal explota, pero si no hacemos nada también explota"

"Que los legisladores me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente" , exigió el jefe de Estado durante una entrevista con Luis Majul en LN+.

Milei cuestionó en duros términos a aquellos diputados y senadores que ya adelantaron que se opondrán al DNU y aseguró que "hay legisladores que buscan coimas".

"Esto apunta contra los corruptos, que buscan esa dinámica para vender votos, quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley", remarcó el mandatario y reivindicó que con el DNU los legisladores "no pueden morder" y es eso "lo que más les molesta".

"El problema es que no les gusta, pero no lo pueden decir abiertamente, o quieren hacer algún negocio con alguna ley y con el DNU no pueden morder", sugirió el mandatario.

Embed - Javier Milei: "Si me rechazaban el DNU, llamaría a un plebiscito"

Milei afirmó que "los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo" que implican las medidas económicas y explicó que el plan "no salió de un día para el otro" sino que recién se presentó "un tercio de las reformas" que se tienen previstas.

Milei desafió a los manifestantes: "Que intenten voltearme"

El mandatario defendió el protocolo anti piquetes anunciado el 14 de diciembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y cuestionó a quienes se manifiestan en las calles contra las medidas del Gobierno porque "no pueden aceptar que perdieron" y que "la población eligió otra cosa".

"Que intenten voltearme, vamos a ver si la gente los deja. Que lo hagan", desafió Milei, al ser consultado sobre la marcha que realizarán este miércoles la CGT, las dos CTA, el referente social Luis D'Elía, el Polo Obrero y Unidad Piquetera.

El Presidente, sin embargo, aclaró que mientras las manifestaciones sean "dentro de la ley, no hay ningún problema" pero advirtió que "cuando violen la ley, el que las hace las paga".

"Nosotros estamos convencidos de hacer esto. Si sale mal explota, pero si no hacemos nada también explota", fundamentó Milei sobre sus medidas económicas.