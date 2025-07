Javier Milei habla este sábado en La Rural ante un sector agropecuario que espera anuncios entre expectativas y dudas

El presidente será la figura excluyente del acto de inauguración oficial de la Exposición Rural y su discurso es aguardado con suma atención por los dirigentes del campo, que oscilan entre el mayoritario apoyo político a la gestión del libertario y la incertidumbre por las repetidas promesas no cumplidas en beneficio del sector.

El acto inaugural tendrá como protagonista al mandatario nacional, quien será recibido por los máximos referentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Mesa de Enlace. El discurso presidencial podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el campo y el Gobierno, atravesada en los últimos meses por reuniones, reclamos y promesas no cumplidas.

Pese a las constantes postergaciones, la posibilidad de una eliminación de retenciones ha sido señalada por distintas fuentes oficiales como uno de los principales objetivos del Ejecutivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, quien se reunió este jueves con integrantes de la Mesa de Enlace, evitó adelantar definiciones, pero señaló que el sector “agradeció ser escuchado”. Según el funcionario, el campo reconoce el esfuerzo del Gobierno y el conjunto de medidas ya adoptadas en su beneficio, aunque no detalló si entre los próximos pasos se encuentra una baja impositiva permanente.

Pedidos y esperanzas del campo

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestó en declaraciones radiales que el contexto de la Exposición Rural “es propicio para algún anuncio del presidente”. Y agregó: “Como productores esperamos ese mensaje; las retenciones siempre perjudicaron al sector, pero ahora más que nunca, porque directamente hay regiones del país donde dejan márgenes de rentabilidad nulos o incluso negativos”.

Uno de los focos más fuertes de la expectativa está puesto en la posibilidad de que se eliminen las retenciones a la exportación de carne de novillo, que actualmente pagan un 6,75%. En 2024, este rubro generó exportaciones por cerca de 2.900 millones de dólares, y su desgravación podría tener un fuerte impacto en el negocio ganadero. Desde el sector cárnico reconocen que el anuncio podría llegar este sábado, aunque aún no hay confirmaciones oficiales.

El sector agrícola también sigue de cerca las señales del Ejecutivo. La rebaja temporaria que rigió hasta el 30 de junio para la soja y el maíz permitió acelerar la venta de granos en el primer semestre del año. Sin embargo, desde el fin de esa medida, los derechos de exportación volvieron a sus niveles previos, lo que renovó los reclamos por una solución de fondo. La excepción la representan el trigo y la cebada, que mantienen una reducción tributaria hasta marzo de 2026.

"El presidente vendrá y algo va a decir"

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, remarcó la importancia de la visita de Milei a la muestra agropecuaria más importante del país, y sostuvo que hay expectativa por definiciones. “No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda de que el presidente vendrá y algo va a decir. Después, cada uno se podrá sentir satisfecho o no, pero seguramente haya algo”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

En su encuentro del pasado martes con la Mesa de Enlace, Milei no adelantó medidas concretas, pero reafirmó su visión del campo como el sector más competitivo y productivo de la economía argentina. “Hubo mucho ida y vuelta para que expongamos nuestra situación y recibir del Presidente sus expectativas sobre nuestro sector”, explicó Pino tras la reunión.

Uno de los puntos críticos planteados por los productores durante la reunión fue el estado de la infraestructura vial, particularmente de las rutas nacionales, además de la incertidumbre generada por la disolución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo considerado clave para el desarrollo tecnológico del agro.

El gesto político de Milei de asistir al acto en La Rural busca recomponer el vínculo con un sector que fue clave en su campaña y al que ha definido reiteradamente como “motor de la recuperación económica”. Su presencia, junto a la de funcionarios como Luis Caputo y Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, apunta a mostrar respaldo institucional al agro.