Javier Milei: "El error de Mondino le costó el puesto"

"Vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. No solo le costó el puesto, sino que en este momento estamos haciendo todo un trabajo donde todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados", afirmó.

Milei insistió en sus críticas a las Naciones Unidas y apuntó nuevamente contra la Agenda 2030 y el Pacto 2045. "Eso es la agenda woke, que es avanzar sobre las libertades individuales y que un conjunto de imbéciles, fatalmente arrogantes, se creen que pueden manejarle la vida al resto. Eso no lo voy a permitir", afirmó.

"La política exterior la define el Presidente, ¿cómo van a sacar un comunicado en línea opuesta? Todas esas personas que estuvieron involucradas, estoy para echarlos a todos. Son traidores a la patria. Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos y hacerles pagar. Vos no podés ir y votar cualquier cosa porque a vos te parece", sostuvo.

Embed - "El error de Mondino le costó el puesto" Javier Milei sobre su modelo de política exterior

Javier Milei le tomará juramento a Gerardo Werthein como nuevo canciller

Gerardo Werthein asume este lunes como nuevo canciller en reemplazo de Diana Mondino, apartada del cargo la semana pasada luego de que votara en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente Javier Milei le tomará la jura a Werthein, quien hasta ahora se desempeñaba como embajador en Washington. Además, fue presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) durante 11 años, entre 2009 y 2021.

Horas después de la salida de Mondino, Milei anunció que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores será quien elija a su sucesor para cubrir el puesto de embajador en Estados Unidos. Todavía no se confirmó ningún nombre.