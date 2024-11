El Gobierno oficializó la salida de Diana Mondino en la Cancillería y la designación de Gerardo Werthein

Días atrás el presidente le había advertido a todos sus funcionarios que debían respetar la línea ideológica de su presidencia. La periodista Rosario Ayerdi contó en Argenzuela que la decisión de Mondino sorprendió a la gestión libertaria dado que la canciller decidió votar en contra de los países aliados del Gobierno.

Mondino se encontraba en el ojo de la tormenta luego de varias decisiones que generaron enojo al interior de gabinete. La semana pasada generó un repudio generalizado cuando en un comunicado de cancillería se nombró a las Malvinas como “Falklands”, hecho que se sumó a las distintas acciones que impulsó el ministerio para beneficiar la posición de Gran Bretaña sobre las islas usurpadas.

Javier Milei Diana Mondino

Lo cierto es que hace tiempo el Ministerio de Relaciones Exteriores atravesaba fuertes internas entre diplomáticos de carrera y sectores que responden al Presidente. La semana pasada, el propio Milei envió una carta a los miembros del Servicio Exterior en la que les pidió que "aquellos que estuvieran en contra de sus ideas den un paso al costado".

"La Oficina del Presidente informa que la canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En su lugar asumirá el actual embajador en los Estados Unidos, el Sr. Gerardo Werthein, quien liderará la continuidad de la transformación en la política exterior de nuestro país", informó el Gobierno a través de la cuenta Oficina del Presidente.

“Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, señala el decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos publicado este viernes

El Boletín Oficial también hizo oficial la designación de Gerardo Werthein como el nuevo canciller a través de los decretos 979/2027 y 980/2024. El primero señalaba su traspaso como embajador hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto y el segundo indicaba que ya se ponían en marcha sus acciones al frente de la cartera.

Renuncia Mondino.pdf

El mensaje de Diana Mondino a Javier Milei tras su salida: "Sé que tiene ideas firmes y el coraje para mantenerlas"

La excanciller Diana Mondino, que fue despedida de su cargo por Javier Milei, se refirió por primera vez a su salida del Gobierno y marcó que el Presidente "tiene ideas firmes y sobretodo que tiene el coraje para mantenerlas".

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Mondino se dirigió a Milei e hizo alusión a la manera en la que se desempeñó como canciller: "Ha sido un gran honor trabajar estos meses con Ud. y todo el gobierno en este proyecto para levantar Argentina. Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como ministro".

"Es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder", agregó en esta línea.

Diana Mondino tuit X

Por último, expuso su respaldo hacia el jefe de Estado: "Sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas. Sólo puedo decir que hay muchísimo trabajo por delante y le acompañaré desde el lugar que sea. Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos".