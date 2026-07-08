Se conoció el ranking de los técnicos mejor pagos del Mundial 2026: qué lugar ocupa Lionel Scaloni

El Mundial 2026 no solo deja sorpresas dentro de la cancha. Mientras varias de las potencias quedaron eliminadas antes de lo esperado, también llamó la atención el ranking de los entrenadores con los salarios más altos del torneo, donde Lionel Scaloni ocupa un lugar que pocos imaginaban.
Los tres directores técnicos con los contratos más elevados llegaron a la Copa del Mundo como grandes candidatos, pero ninguno consiguió meterse entre los ocho mejores seleccionados del certamen, dato que reactivó el debate sobre si el dinero garantiza resultados deportivos.
En ese contexto, muchos hinchas se preguntaron en qué posición aparece el entrenador de la Selección argentina, vigente campeón del mundo y bicampeón de América. La respuesta sorprende, ya que el santafesino está muy lejos de integrar el grupo de los técnicos con mayores ingresos.
De acuerdo con un relevamiento del sitio especializado Finance Football, el líder de la Scaloneta figura recién en el 14° puesto, con un salario anual de 2,3 millones de euros, por debajo de varios entrenadores de selecciones que ya quedaron eliminadas del Mundial.
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, en conferencia de prensa.
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Quién es el entrenador mejor pago del Mundial 2026
El primer lugar del ranking pertenece a Carlo Ancelotti, actual entrenador de Brasil, quien percibe un salario anual de 10 millones de euros. Sin embargo, la "Verdeamarela" no logró cumplir con las expectativas y quedó eliminada en los octavos de final.
El podio lo completan Julian Nagelsmann, de Alemania, con 7 millones de euros por temporada, y Mauricio Pochettino, el argentino al frente de Estados Unidos, con 6 millones. Ninguno de los tres consiguió llevar a su selección hasta los cuartos de final.
Los 20 entrenadores que más cobran en el Mundial 2026
- Carlo Ancelotti (Brasil): €10.000.000
- Julian Nagelsmann (Alemania): €7.000.000
- Mauricio Pochettino (EE.UU.): €6.000.000
- Thomas Tuchel (Inglaterra): €5.800.000
- Roberto Martínez (Bélgica): €4.000.000
- Fabio Cannavaro (Uzbekistán): €4.000.000
- Didier Deschamps (Francia): €3.800.000
- Ronald Koeman (Países Bajos): €3.000.000
- Marcelo Bielsa (Uruguay): €3.000.000
- Jesse Marsch (Canadá): €2.500.000
- Javier Aguirre (México): €2.500.000
- Gustavo Alfaro (Paraguay): €2.500.000
- Julen Lopetegui (Qatar): €2.400.000
- Lionel Scaloni (Argentina): €2.300.000
- Néstor Lorenzo (Colombia): €2.000.000
- Sebastián Beccacece (Ecuador): €2.000.000
- Luis de la Fuente (España): €2.000.000
- Murat Yakin (Suiza): €1.600.000
- Ralf Rangnick (Austria): €1.500.000
- Zlatko Dali (Croacia): €1.500.000