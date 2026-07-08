Se conoció el ranking de los técnicos mejor pagos del Mundial 2026: qué lugar ocupa Lionel Scaloni A pesar de ser el último campeón del mundo, el entrenador de la Selección argentina aparece lejos de los primeros puestos del ranking elaborado por un portal especializado. Quiénes lideran la lista y cuánto cobran. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, está lejos de ser el que mejor cobra. Redes sociales

El Mundial 2026 no solo deja sorpresas dentro de la cancha. Mientras varias de las potencias quedaron eliminadas antes de lo esperado, también llamó la atención el ranking de los entrenadores con los salarios más altos del torneo, donde Lionel Scaloni ocupa un lugar que pocos imaginaban.

Los tres directores técnicos con los contratos más elevados llegaron a la Copa del Mundo como grandes candidatos, pero ninguno consiguió meterse entre los ocho mejores seleccionados del certamen, dato que reactivó el debate sobre si el dinero garantiza resultados deportivos.

En ese contexto, muchos hinchas se preguntaron en qué posición aparece el entrenador de la Selección argentina, vigente campeón del mundo y bicampeón de América. La respuesta sorprende, ya que el santafesino está muy lejos de integrar el grupo de los técnicos con mayores ingresos.

De acuerdo con un relevamiento del sitio especializado Finance Football, el líder de la Scaloneta figura recién en el 14° puesto, con un salario anual de 2,3 millones de euros, por debajo de varios entrenadores de selecciones que ya quedaron eliminadas del Mundial.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, en conferencia de prensa. Redes sociales Quién es el entrenador mejor pago del Mundial 2026 El primer lugar del ranking pertenece a Carlo Ancelotti, actual entrenador de Brasil, quien percibe un salario anual de 10 millones de euros. Sin embargo, la "Verdeamarela" no logró cumplir con las expectativas y quedó eliminada en los octavos de final.