Javier Milei defendió a Patricia Bullrich en el caso Loan: "Brindó asistencia hasta donde la dejaron"

En tal sentido, el jefe de Estado expuso que "cuando para sacarse el problema de encima, lo subieron a nivel federal, el país lo enfrenta". Además, detalló que en estos momentos el proceso tiene diferentes suposiciones. "Hoy se trabaja con un número amplio de hipótesis. Se está haciendo un esfuerzo por encontrar a Loan a lo que dé", aseguró en un entrevista en TN.

Por último, Milei se refirió a la situación de la búsqueda del nene: "Lo que se está haciendo es explorar algunas hipótesis adicionales y se está trabajando muy fuerte, ya no solo en dos sino en varias. No se puede revelar información porque pondría en riesgo la evolución de la investigación. Se trabaja arduamente para poder encontrarlo".

"La seguridad, la salud y educación en un país federal dependen de las provincias"

Javier Milei indicó que el plan motosierra continuará en su gestión, con lo cual se ajustará todo aquella partida que el Gobierno no considere necesaria: "No tengas dudas, es más el gasto público no va a subir". En esa línea, aclaró que hay cuestiones como la seguridad, la educación y la salud que no dependen del Poder Ejecutivo a nivel nacional, sino provincial: "La seguridad, la salud y educación en un país federal dependen de las provincias. Que después quieran hacer política y nos quieren cargar con problemas de otra dependencia, es otra cosa".